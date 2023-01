Wer weiß denn sowas XXL: Kritik zur Quiz-Show

Mittlerweile können nicht mehr viele Prominente hierzulande von sich behaupten, noch nie an der Seite von Bernhard Hoëcker oder Elton gesessen und skurrile Quizfragen beantwortet zu haben. Kein Wunder: Seit der Erstausstrahlung von "Wer weiß denn sowas" im Juli 2015 ließ sich nahezu alles, was Rang und Namen hat, im wochentäglichen ARD-Quiz blicken. So überrascht es wenig, dass sich auch bei der ersten XXL-Sonderausgabe im neuen Jahr der eine oder andere alte Bekannte in Kai Pflaumes Studio aufschlägt.