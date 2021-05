Wer wird Millionär? Die Kandidaten im Promi-Special an Pfingstmontag

Oliver Pocher setzt wieder auf Risiko: "Es hat schon etwas gedauert, bis ich das zweite Mal hier auftrete. Das könnte eine teurere Veranstaltung für den Abend werden, aber ich bin gespannt. Ich hoffe wieder so weit wie möglich zu kommen. Dass man die Million einmal gewonnen hat, war auf jeden Fall mehr oder weniger 'Once in a Lifetime'. Aber zwei Millionen hört sich auch gut an!"