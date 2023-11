"Wetten, dass..?": Diese Weltstars und Gäste verabschieden Thomas Gottschalk

Ein letztes Mal "Top, die Wette gilt!" – dann verabschiedet sich Thomas Gottschalk endgültig von der größten Unterhaltungsshow des deutschen Fernsehens. Am Samstag, 25. November, um 20.15 Uhr läutet der Moderator im ZDF seine große Abschiedsvorstellung von "Wetten, dass ..?" in Offenburg ein. Wie es sich für eine letzte Sendung gehört, erhört eine ganze Armada an Stars den Ruf des 73-Jährigen. In seinem Podcast "Die Supernasen" hatte Gottschalk bereits die musikalischen Gäste Helene Fischer, Cher und Shirin David verraten.