"What's Love Got To Do With It?": Kritik zur SAT.1-Komödie mit Lily James

Sollen sie es "My Big Fat Arranged Wedding" nennen? Oder doch lieber "Vertraglich Liebe"? Szenen wie die, wenn Zoe (Lily James) mit Kollegen den Filmtitel für ihre kommende Doku diskutiert, zeigen schon: So ganz ernst nimmt man das recht komplizierte Thema hinter diesem Film nicht. Eine arrangierte Hochzeit steht an, Zoe will darüber berichten. "What's Love Got to Do with It?" (der Film hat nichts mit Tina Turner zu tun) macht daraus eine pikante Komödie zwischen London und Lahore. SAT.1 zeigt den Film als Free-TV-Premiere.

What's Love Got To Do With It? Komödie • 20.07.2025 • 20:15 Uhr

Wo die Liebe hinfällt ... das wollen die Eltern von Kazim (Shazad Latif) nicht dem Zufall überlassen. Er lebt zwar in London, ist dort aufgewachsen, beim Heiraten orientiert man sich aber doch lieber an bewährten pakistanischen Gepflogenheiten. "Ich heirate", eröffnet "Kaz" gegenüber seiner besten Freundin Zoe, die ihn schon seit Kindestagen kennt. Und wer ist die Glückliche? "Das weiß ich noch nicht ..."

Erstes Kennenlernen via Zoom-Meeting Zoe fällt erst einmal aus allen Wolken, dann aber beschließt sie, die arrangierte Ehe ihres Kumpels in einer Dokumentation festzuhalten. Und so ist sie bei jedem Schritt dabei, etwa wenn sich die Familien von Kazim und seiner Zukünftigen via Zoom-Meeting kennenlernen. Wie ist es so in London? Das beantwortet die Oma von Kazim: "Es ist so, als würde man in einem riesigen Bordell leben."

Witze über arrangierte Ehen, darf man das? Zumindest ist es in diesem Fall nicht nur der pikierte oder gar höhnische westliche Blick auf das sehr komplexe Thema: "What's Love Got to Do with It?" wurde von dem indischen Regisseur Shekhar Kapur inszeniert, das Drehbuch schrieb Jemina Khan, und zur Besetzung gehört unter anderem auch die bekannte Hindi-Schauspielerin Shabana Azmi. Darüber hinaus konnten für den vergnüglichen Mix aus Romantic Comedy und Culture Clash auch ein paar prominente britische Namen gewonnen werden – neben Lily James ist unter anderem Oscargewinnerin Emma Thompson (als Zoes Mutter) dabei.

What's Love Got To Do With It? – So. 20.07. – SAT.1: 20.15 Uhr

