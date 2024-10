"Wilsberg – Blut geleckt": Kritik zum neuen Wilsberg-Fall im ZDF

Drama und Intrigen

Gerichtssaal mit Humor: Servus, Euer Ehren

Thirza Zorniger tritt als Richterin auf Probe am Münchner Oberlandesgericht an. Trotz Prüfungsangst und skeptischem Vorgesetzten ermittelt sie eigenständig in einem schwierigen Fall und gibt spannende Einblicke in die Gerichtswelt.

