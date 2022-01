Wintersport 21/22 in der ARD: Sendetermine, Kommentatoren, TV-Übertragung

In insgesamt rund 200 Sendestunden (ohne Olympia) berichtet die ARD allein im Ersten von den Weltcups in mehr als 15 olympischen und paralympischen Wintersportarten, unter anderem Ski alpin, Skispringen, Biathlon, Nordische Kombination, Langlauf, Bob, Rodeln, Freestyle oder Snowboard. Höhepunkt des Winters ist neben den Olympischen Spielen und den Paralympics in Peking die Vierschanzentournee, von der Das Erste in dieser Saison das Auftaktspringen in Oberstdorf sowie den Abschluss in Bischofshofen live überträgt. <<< Alle Infos zu den Wintersport-Übertragungen im ZDF finden Sie hier. >>>