Wintersport heute im TV: Live-Übertragungen und Sendetermine

Die ARD berichtet im Wechsel mit dem ZDF über die Weltcups in Biathlon, Skispringen und weiteren Sportarten. Hier finden Sie alle Infos zu den TV-Übertragungen im Ersten.

In insgesamt rund 200 Sendestunden (ohne Olympia) berichtet die ARD allein im Ersten von den Weltcups in mehr als 15 olympischen und paralympischen Wintersportarten, unter anderem Ski alpin, Skispringen, Biathlon, Nordische Kombination, Langlauf, Bob, Rodeln, Freestyle oder Snowboard. <<< Alle Infos zu den Wintersport-Übertragungen im ZDF finden Sie hier. >>>

Bei sportschau.de und der ARD Mediathek gibt es noch mehr Wintersport. Neben zahlreichen webexklusiven Livestreams, wie den Qualifikations-Wettbewerben im Skispringen, gibt es viele Wintersport-Features online first zu sehen, Live-Ticker, News-Angebote und mehr. Hier bekommen Sie die Infos zur Übertragung in der ARD.

Die nächsten Wintersport-Termine in der ARD

Sonntag, 13. März (ab 9.20 Uhr)

9.20 Uhr: Ski-Weltcup, Riesenslalom Männer 1. Lauf; Übertragung aus Kranjska Gora

ca. 10.00 Uhr: Weltcup Nordische Kombination, Kombinationsspringen Frauen; Übertragung aus Schonach

ca. 10.30 Uhr: Paralympics Peking 2022, Schlussfeier

ca. 11.15 Uhr: Skicross-Weltcup, Frauen und Männer; Übertragung aus Reiteralm

ca. 11.45 Uhr: Weltcup Nordische Kombination, Kombinationsspringen Männer; Übertragung aus Schonach

ca. 12.10 Uhr: Biathlon-Weltcup, 4 x 7,5 km Mixed Staffel; Übertragung aus Otepää

ca. 14.05 Uhr: Ski-Weltcup, Riesenslalom Männer 2. Lauf; Übertragung aus Kranjska Gora

ca. 14.30 Uhr: Weltcup Nordische Kombination, Langlauf 5 km Frauen; Zusammenfassung aus Schonach

ca. 14.35 Uhr: Weltcup Nordische Kombination, Langlauf 10 km Männer; Übertragung aus Schonach

ca. 15.10 Uhr: Biathlon-Weltcup, Single Mixed Staffel; Übertragung aus Otepää

ca. 16.00 Uhr: Weltcup Skispringen, 1. und 2. Durchgang Frauen; Übertragung aus Oberhof

ca. 16.25 Uhr: Skiflug-Weltmeisterschaft, Mannschaft Männer 1. und 2. Durchgang; Übertragung aus Vikersund

Moderatoren, Kommentatoren und Experten in der ARD

Einer der erfolgreichsten Biathleten der jüngeren Vergangenheit verstärkt in der kommenden Wintersport-Saison das Expertenteam der "Sportschau": Olympiasieger Arnd Peiffer wird von Dezember an im Wechsel mit Kati Wilhelm bei den ARD-Biathlonübertragungen die Leistungen seiner früheren Teamkolleginnen und -kollegen analysieren. Er vertritt Madalena Neuer, die in Elternzeit ist. "Für mich ist es toll, dass ich nach zwölf Jahren als Aktiver im Weltcup auf diese Weise weiter ganz nah dran sein darf", sagt er.