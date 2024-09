"Wir für immer": Kritik zum Drama mit Philip Günsch

Erzählt wird der Film stets aus Sicht seines Protagonisten Jann, der vom Hamburger Nachwuchsschauspieler Philip Günsch überzeugend verkörpert wird. Noch etwas prominenter als der mittlerweile 20-jährige Star des Films sind jedoch seine beiden fast gleichwertigen Mitspielerinnen. Janns Mutter wird von der deutsch-schweizerischen Schauspielerin Marie Leuenberger mit so großer Intensität gegeben, dass man zwischen einer Gebanntheit des Hinsehenmüssens und einem Wegschaureflex aufgrund des großen Leids der Figur schwankt. Leuenberger war nicht nur Star am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, die preisgekrönte Charakterdarstellerin ist auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen – zum Beispiel mit wiederkehrenden Rollen in Krimi-Reihen wie "Neben der Spur" und "Ein Krimi aus Passau".

Kleiner Fun Fact: In der ZDF-Gruselserie "Was wir fürchten" spielte Leuenberger 2023 ausgerechnet die Mutter jener Schauspielerin, die nun in "Wir für immer" zur Konkurrentin um die Liebe ihres Filmsohnes wird: Mina-Giselle Rüffer, 21 Jahre alt, machte zuvor in der bemerkenswerten Jugendserie "DRUCK" von sich reden, in der pro Staffel immer eine neue Geschichte im gleichen Jugendumfeld erzählt wird. Für ihre herausragende Darstellung als Nora in der fünften "DRUCK"-Staffel wurde Rüffer mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. Ganz schön viel Talent also in diesem Dreiecks-Drama im Ersten, das mit seiner langsamen Erzählweise und drastischen Szenen psychischen Leids sicher nichts für Menschen ist, die nach etwas Zerstreuung am Feierabend suchen. Dennoch lohnt sich der Film. Die Dialektik der Liebe, die sich gerade für junge Menschen gleichzeitig wunderschön und unerträglich furchtbar anfühlen kann, wird hier ziemlich präzise und nachvollziehbar in authentische Fiktion verwandelt.