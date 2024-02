"Wir könnten genauso gut tot sein": Kritik zum düsteren, skurrilen Drama

"Wir könnten genauso gut tot sein" ist ein hochgelobtes Drama, das sich in einem Hochhaus voller Annehmlichkeiten abspielt. Dort leben die Bewohner abgeschirmt von sämtlichen Gefahren. Bis sich die Angst ausbreitet. Düster und skurril.

Wie schön wäre es, in einer sozialen, diversen und sicheren Gesellschaft zu leben, die allerlei Annehmlichkeiten bietet? Zumindest im Kleinen scheint diese Utopie in einem Hochhaus verwirklicht, das im Mittelpunkt des Films "Wir könnten genauso gut tot sein" steht. Abgeschirmt von den Gefahren der Außenwelt leben hier sorgfältig ausgesuchte Bewohnerinnen und Bewohner und genießen die Bequemlichkeiten des Daseins. Doch allmählich kehrt in dem hochgelobten Debüt von Regisseurin Natalia Sinelnikova eine unerklärliche und irrationale Angst ein. Das Erste zeigt das Werk, das bei der Berlinale 2022 Premiere feierte, nun als Free-TV-Premiere.