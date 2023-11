Wird "Good Luck Guys" der neue Reality-TV-Hit? Alle Fakten und Teilnehmer zur ProSieben-Show

Es gibt frischen Nachschub für alle Fans des Reality-TVs. Mit "Good Luck Guys" schickt ProSieben ein Dutzend mehr oder minder prominente Reality-Persönlichkeiten in die Wildnis. Die Promis werden in Zweier-Teams ums "Überleben" und um ein Preisgeld kämpfen. Es gibt keinen Luxus, dafür Herausforderungen, Dramen und Streitereien. Hier alle Fakten zur etwas anderen Survival-Show.

Wer übersteht die Wildnis und die pöbelnden Kollegen?

Während beim "Sommerhaus der Stars" sich die Dramen in und um ein Bauernhaus in Bocholt abspielten, wird es im neuen Reality-TV-Format exotischer. Zwölf TV-Persönlichkeiten stellen sich mit "Good Luck Guys" einem Survival-Abenteuer. Dafür geht es in die thailändische Wildnis. Im Duo müssen sie Herausforderungen zum "Überleben" meistern. Die Teamarbeit wird für ordentlich Zündstoff sorgen. Zudem müssen sich die Promis von allen Annehmlichkeiten trennen. Auch Zigaretten sind von jetzt auf gleich tabu. Da liegen die Nerven schnell blank. Statt um Luxus oder Glimmstängel dreht sich dann alles um Perlen. Das ist das einzige Zahlungsmittel, das den Teilnehmern von "Good Luck Guys" zur Verfügung steht. Diese Perlen können dann im Strandladen eingetauscht werden.