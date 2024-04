"Wo ist meine Schwester?": Kritk zum vierten Film der ARD-Krimireihe mit Heino Ferch

ARTE wiederholt den authentischen vierten Teil der von echten SOKO-Fällen inspirierten Krimireihe. Auch der Vermisstenfall, der in "Wo ist meine Schwester?" (2022, Regie: Markus Imboden) erzählt wird, basiert auf den kriminalistischen Erfahrungen des realen Ingo Thiel, der in Mönchengladbach als Hauptkommissar tätig ist.

Empathie gehört nicht zu den Stärken des Kommissars

Während Marie erste Zweifel kommen, steht ihre Mutter Dorothee (Martina Gedeck) felsenfest an Jonas' Seite. Sie ist von der Unschuld des Rettungssanitäters überzeugt, schließlich sei ihr Schwiegersohn so ein "guter Mensch". Der Zwist fördert alte familiäre Gräben zutage, die sich aus einer Ungleichbehandlung in der Erziehung der Zwillinge ergeben und vom Ensemble glaubwürdig dargestellt werden. Martina Gedeck überzeugt in der ambivalenten Rolle der Mutter, die trotz der Angst um ihr Kind versucht, die Angehörigen zusammenzuhalten.