„Wunderschön!“: Ein Blick hinter die Kulissen der beliebten WDR-Reisesendung

Die erste Ausgabe von „Wunderschön!“ zeigte der WDR im März 2008. Doch das Format gibt es schon deutlich länger. Schon im Oktober 1999 lief auf dem Sender die Premiere von „Wunderschönes NRW“. Die von Bernd Müller präsentierte Sendung machte den Zuschauern zahlreiche sehenswerte Orte in Nordrhein-Westfalen schmackhaft. Obwohl Müller im Juli 2005 in Rente ging, moderierte er die Sendung weiterhin. Erst gut zwei Jahre später, im Dezember 2007, verabschiedete er sich mit der 50. Ausgabe von „Wunderschönes NRW“ von seinen Zuschauern.

Die Geburt von „Wunderschön!“

Neben „Wunderschönes NRW“ nahm der WDR im Jahr 2004 eine weitere Reisesendung ins Programm: „Wunderschönes …“ hatte ein ähnliches Konzept, fasste sein Einzugsgebiet jedoch deutlich weiter. Denn neben Nordrhein-Westfalen bereisten die Macher auch andere Regionen Deutschlands sowie Länder in aller Welt. So entstanden etwa Ausgaben auf Teneriffa, Ibiza und Rügen sowie in Venedig, der Toskana, Sachsen, Berlin und der Südtürkei. Zudem wurde „Wunderschönes …“ nicht von Bernd Müller präsentiert, sondern von Tamina Kallert. Sie behielt die Moderation inne, als der Sender 2008 das Konzept der Sendung auffrischte und sie in „Wunderschön!“ umbenannte.