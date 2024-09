"Wunderschön": Stefan Raab zeigt sich nach der Beauty-OP

Wallendes blondes Haar, gestrafftes Gesicht, strahlende Zähne: Kurz vor dem großen TV-Boxkampf zeigt sich Stefan Raab so "wunderschön" wie nie. In einem Instagram-Reel legt er sich dafür unters Messer von "Beauty Doc" Bully Herbig. Ein cleverer Promo-Schachzug vor dem großen Event am Samstag auf RTL, bei dem Raab gegen Regina Halmich antritt.