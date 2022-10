"You Shall Not Lie ": Lehrerin dreht Sex-Video mit ihrem Schüler

Die idyllische Küstenstadt Belmonte wird durch einen Skandal erschüttert. Die Lehrerin Macarena (Irene Arcos) drehte ein Sex-Video mit ihrem Schüler Iván (Lucas Nabor). Ein Thriller über Verrat, Intrigen und einen mysteriösen Mord nimmt seinen Lauf. In der sechsteilige-Serie "You Shall Not Lie – Tödliche Geheimnisse" zeigt das Erste ein hoch spannendes Drama von Regisseur Pau Freixas.

"You Shall Not Lie – Tödliche Geheimnisse" Thriller-Serie • 15.10.2022 • 00:20 Uhr

Regisseur Pau Freixas, der bereits an dem Original von "Club der roten Bänder" mitwirkte, inszenierte mit "You Shall Not Lie – Tödliche Geheimnisse" ein hoch spannendes Drama, welches sich in Spanien abspielt. Nach der linearen Ausstrahlung sind alle sechs Folgen ab Samstag, 15. Oktober, auch in der ARD-Mediathek abrufbar.

Eigentlich führt Lehrerin Macarena (Irene Arcos) das perfekte Leben: Sie ist mit ihrem Mann Néstor (Leonardo Sbaraglia) glücklich verheiratet, gemeinsam mit Tochter Natalia (Carmen Arrufat) wohnen sie in einem luxuriösen Anwesen in der idyllischen Stadt Belmonte. Bei den Bewohnern ist Macarena sehr beliebt, auch ihre Schüler und Kollegen mögen sie – wenn da nicht die Langeweile wäre, die sich in den letzten Jahren in ihren Alltag eingeschlichen hat. Aber bald muss Macarena für einen bitteren Fehler bezahlen: Ein Sex-Video von ihr und dem 18-jährigen Schüler Iván (Lucas Nabor) wird ins Netz gestellt. Als würde das nicht reichen, handelt es sich bei ihrer Affäre um den Sohn ihrer besten Freundin Ana (Natalia Verbeke).

Während Macarena versucht, ihre Familie und ihren Ruf zu retten, hält Iván an einer Zukunft mit ihr fest. Doch drei Tage nach dem Videoupload wird an den Meeresklippen die Leiche eines Schülers gefunden – schon bald ist für alle Bewohner in Belmonte nichts mehr, wie es einmal war. Ein Hauch von "Broadchurch" weht also auch durch die spanische Traumkulisse.

Auf der Suche der Wahrheit hinter den Lügen "Pau Freixas, der Regisseur der Serie, wollte eine ständige Mischung von Einflüssen haben, sodass wir von Thriller zu schwarzem Humor übergehen – und es gibt auch einen Hauch von Drama", schwärmt Irene Arcos, "für mich als Schauspielerin war es ein großer Spaß, all diese Zustände zu durchlaufen." Für sie waren die Dreharbeiten zur Serie "eine großartige Erfahrung, sowohl auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene. Macarena ist eine impulsive Frau voller Widersprüche. Alle Personen um sie herum lügen, aber sie tut es auch, und sie verbirgt Dinge, die in den Episoden langsam enthüllt werden."

Vor allem der Aspekt, dass Menschen zum Schutz ihrer Liebsten buchstäblich über Leichen gehen können, fasziniere Arcos sehr: "Es gibt etwas, das allen Menschen innewohnt – der Überlebensinstinkt. Bloß ist er bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt", erklärt die Schauspielerin, "aber solange man sich nicht in einer Extremsituation befindet, weiß man eigentlich nicht, wie man reagieren wird, um sich selbst oder seine Familie zu schützen."

"You Shall Not Lie – Tödliche Geheimnisse" – Fr. 14.10. – ARD: 00.20 Uhr