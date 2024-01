"ZDF-Herzkino“: Hier gibt es die Fakten zur beliebten TV-Reihe!

Relativ frisch ist auch die Reihe „Nächste Ausfahrt Glück“, deren erster Film „Juris Rückkehr“ im Februar 2021 im ZDF lief. Die Hauptfigur ist Juri Hoffmann, der nach 30 Jahren im Ausland in seine Heimatstadt in Thüringen zurückkehrt. Dort kümmert er sich um seinen dementen Vater und verliebt sich erneut in seine Jugendliebe Katharina. „Nächste Ausfahrt Glück“ kommt seit Februar 2023 auf insgesamt sechs Filme. Die neueste „Herzkino“-Reihe ist „Mit Herz und Holly“, die im November 2023 mit „Diagnose Neustart“ ihre Premiere feierte. Eine Woche später folgte mit „Muttergefühle“ schon der zweite Film um die beiden Ärztinnen Karin Herz und Holly Sass.

Die "Herzkino.Märchen"-Reihe

Im Rahmen der „Herzkino“-Reihe zeigt das ZDF zuweilen auch Verfilmungen, die sich an den Märchen der Gebrüder Grimm orientieren, aber in der heutigen Zeit spielen. Den Anfang machte im Dezember 2018 „Schneeweißchen und Rosenrot“, bis 2021 folgte jährlich in der Vorweihnachtszeit ein weiterer Film – darunter „Frau Holles Garten“, „Schneewittchen am See“ und „Die Sterntaler des Glücks“. Auch wenn die „Herzkino.Märchen“-Reihe bislang lediglich fünf Filme umfasst, werden sie regelmäßig vor den Festtagen wiederholt.