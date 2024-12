ZDF-"Traumschiff" 2024: Alle Infos zu den neuen Folgen

Neue Folge der Kult-TV-Reihe

Das "Traumschiff" unterwegs nach Argentinien: Alessandra Meyer-Wölden sorgt für Entspannung

Florian Silbereisen sticht wieder mit dem "Traumschiff" in See. In der neuen Folge geht die Reise nach Argentinien. Gedreht wurde an spektakulären Orten. Der Schlagerstar hat natürlich auch wieder prominente Gäste an Bord. Wer dabei ist, erste Einblicke in die neue Episode und alle weiteren Infos findest du hier.

