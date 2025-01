ZDF schmeißt "Bergdoktor" überraschend aus dem Programm!

Eigentlich war die Freude groß, dass der "Bergdoktor" im Januar und Februar jeweils donnerstags mit der 18. Staffel das ZDF-Publikum unterhält. Doch nun ist klar, dass der Sender Martin Gruber, seiner Familie und seinen Kollegen eine überraschende Pause aufdrückt. Ausgerechnet dann, wenn die Geschichten um den "Bergdoktor" so richtig Fahrt aufgenommen haben. Am 13. Februar wird keine neue Folge der Serie ausgestrahlt. Stattdessen schiebt das ZDF ein wichtiges politisches Format in die Primetime.

"Bergdoktor" Hans Sigl: "Es wäre so schön, wenn wir alle miteinander wieder positiver an Dinge herangehen würden."

Doch "Klartext" wird nicht die einzige Sendung zur anstehenden Bundestagswahl sein. Unter anderen kommen alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten in der sogenannten "Schlussrunde" am Donnerstag, 20. Februar 2025, im ZDF und in der ARD zusammen, um miteinander zu diskutieren. Am 28. Januar 2025 werden Dunja Hayali und Mitri Sirin in der Sendung: "Wie geht’s, Deutschland?" mit den Spitzenpolitikern aller im Bundestag vertretenen Parteien sprechen und auch Zuschauerinnen und Zuschauern zu Wort kommen lassen.