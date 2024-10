ZDF veröffentlicht 16. "Bergretter"-Staffel früher als bisher gedacht

Markus Kofler ( Sebastian Ströbel ) und sein Team sind endlich zurück: Die erste Folge der 16. Staffel von "Die Bergretter" läuft am 7. November im ZDF, die fünfte und letzte Folge wird am 12. Dezember ausgestrahlt. Worum es in den neuen Folgen geht, erfährst du hier. Für alle, die nicht so lange warten wollen, gibt es gute Neuigkeiten.

Alle Folgen auf einmal in der ZDF-Mediathek

In der Regel stellt das ZDF neue Folgen seiner Serien eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der Mediathek online – so lief es in der Vergangenheit auch bei den "Bergrettern". Doch mit der 16. Staffel geht der Sender einen anderen Weg. So werden ab dem 31. Oktober um 10 Uhr nicht nur die erste, sondern gleiche alle fünf Folgen der Staffel verfügbar sein. Damit sind Mediatheken-Nutzer den TV-Zuschauern teilweise über einen Monat voraus.