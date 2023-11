"ZDFzeit: Mensch Baerbock!": Doku blickt auf die bisherige Arbeit der Außenministerin

"Baerbock gilt als fleißig, immer gut vorbereitet, detailversessen", heißt es in dem "ZDFzeit"-Beitrag über die Außenministerin. Dennoch sind ihr einige Fehler unterlaufen. Die Doku "ZDFzeit: Mensch Baerbock!" blickt auf ihre bisherige Amtszeit und lässt neben der Grünen-Politikerin etliche Wegbegleiterinnen und -begleiter zu Wort kommen.

Mit ihrer selbstbewussten Rede am Tag ihrer Wahl zur Co-Vorsitzenden der Grünen im Januar 2018 habe sie den selbstbewussten Ton "der späteren Außenministerin gesetzt". Kritischer sehen die vielen interviewten Wegbegleiterinnen und -begleiter den katastrophalen Wahlkampf der heute 42-Jährigen: "Ich habe sie dilettantisch wahrgenommen", erinnert sich der ehemalige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll: "Sie hat einfach dramatische Fehler gemacht." Aber: "Sie hat sehr vieles davon wieder repariert."

"Es hätte eine ganz andere deutsche Außenpolitik gegeben"

Der zentrale Fokus des Films liegt auf Baerbocks Umgang mit dem Krieg in der Ukraine. "Es hätte eine ganz andere deutsche Außenpolitik gegeben, damit auch eine wahrscheinlich andere Außenministerin, hätte es diesen russischen Angriffskrieg nicht gegeben", bilanziert die Politikerin selbst im Film. Noch im Januar 2022 lehnte sie deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine mit Verweis auf den Zweiten Weltkrieg ab. Deutschland habe sich in der Verhandlungsposition mit Russland und mit der Ukraine befunden, erklärte sie nun rückblickend. Nach dem russischen Angriff änderte sie ihre Meinung.