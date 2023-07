"ZDFzeit: Mensch Millionär!": TV-Kritik zur neuen Doku-Folge über Reichtum

Gibt es eine Art Geheimrezept um erfolgreich und reich zu werden? In "ZDFzeit: Mensch Millionär!" werden fünf Menschen interviewt, die es mit ihren Unternehmen oder durch Social Media finanziell weit gebracht haben.

ZDFzeit: Mensch Millionär! Doku • 11.07.2023 • 20:15 Uhr

"Erfolgreich ist man nur dann, wenn man tut, was man liebt", sagt Dana Schweiger. Ist leicht gesagt, wird sich manch einer im Stillen denken: Schließlich lieben auch etliche Krankenschwestern, Lokführerinnen oder Kindergärtner ihren Job, großzügig bezahlt werden sie dennoch nicht. Was also ist das Geheimrezept von Menschen wie Dana Schweiger, um reich zu werden? Dieser Frage geht die Doku "ZDFzeit: Mensch Millionär!" von Torben Schmidt und Maik Gizinski nach.

Dana Schweiger wird zur erfolgreichen Unternehmerin Interviewt werden fünf "millionenschwere" Menschen. Eine von ihnen ist die Ex-Frau von Til Schweiger: Im Jahr 1997 kommt der studierten Betriebswirtin zusammen mit der Schauspielerin Ursula Karven die Idee für Bellybutton, einen Versandhandel für "Produkte rund um das Leben mit Kindern", wie es auf der Website heißt. Später verkauft Dana Schweiger die Marke gewinnbringend. Heute handelt die inzwischen 55-Jährige mit Möbeln und vermietet ihre Villa in Malibu, Kalifornien.

Große Gewinne aus ihren eigenen Ideen schöpft auch Anna Alex: Die heute 38-Jährige beginnt früh, Geschäftsmodelle zu entwickeln. So schafft sie es, sich in der männerdominierten Start-up-Szene durchzusetzen. 2012 gründet sie den Online-Handel Outfittery, der Stylisten mit Künstlicher Intelligenz verbindet. Ihr jüngstes Unternehmen "Planetly" etwa entwickelt Software zur Erfassung und Analyse des CO2-Fußabdrucks eines Unternehmens. 2021 verkaufen Anna Alex und ihr Mitgründer das Unternehmen an die US-amerikanische Softwarefirma OneTrust.

"Wer Erfolg hat, darf es auch zeigen" Ebenfalls in der Modebranche tätig ist Wolfgang Grupp: 1969 übernimmt er das Textilunternehmen Trigema von seinem Vater, steigert den Umsatz und tilgt binnen sechs Jahren sämtliche Schulden. In eine Unternehmerfamilie geboren zu sein, sei Chance und Verpflichtung zugleich, sagt der inzwischen 81-jährige Grupp in der Doku: "Wer Erfolg hat, darf es auch zeigen." Trigema ist heute vor allem durch seine Nachhaltigkeit bekannt und produziert ausschließlich in Deutschland.

Weitere Interviewpartner sind die Social-Media-Stars Uwe Schüder und Tim Schäcker: Ersterer, besser bekannt als "Flying Uwe", wird 1987 in Hamburg geboren. Als er ein Kleinkind ist, stirbt sein Vater an einem Gemisch aus Heroin und Alkohol. Auch seine Mutter ist drogenabhängig. Der kleine Uwe beginnt mit dem Kampfsport, macht eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Seit 2007 betreibt er den YouTube-Kanal "Flying Uwe" zu den Themenfeldern Sport und Ernährung. Heute ist er ein erfolgreicher Unternehmer, der sagt: "Jeder kann es schaffen!"

Jedoch, so erklärt Tim Schäcker, kommt der Erfolg nicht "einfach so". Es sei harte Arbeit: Als Mitglied der Elevator Boys, einer Creator-Gruppe auf TikTok, arbeite er täglich zwölf bis 16 Stunden. Dafür kann er sich über 100 Millionen Likes, Dreharbeiten mit Promis wie Heidi Klum und Brad Pitt sowie eine Synchronrolle in dem Disney-Film "Rot" freuen.

