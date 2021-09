Zervakis & Opdenhövel: Jens Spahn trifft auf Pflegerin aus siebenstündiger Doku

"Pflegerinnen und Pfleger verdienen unseren Respekt, unser Dankeschön, aber vor allem bessere Arbeitsbedingungen." Das sagte Jens Spahn am 1. April 2021, einen Tag nach der TV-Ausstrahlung der Doku "#NichtSelbstverständlich", in der Bundespressekonferenz und kündigte zügige Gespräche mit den Pflegeverbänden an. Was ist seitdem konkret passiert?