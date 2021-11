"Zervakis & Opdenhövel": ProSieben-Sendung bietet Impfungen an

Bei "Zervakis & Opdenhövel" wird geimpft und geboostert: Das ProSieben-Journal stellt zwei Impfbusse parat. Auch die beiden Moderatoren lassen sich boostern.

"Wir machen Unterhaltung mit Haltung", versprach Linda Zervakis vor dem Start des ProSieben-Journals "Zervakis & Opdenhövel. Live.", mit dem die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin gemeinsam mit Matthias Opdenhövel seit September bei PoSieben auf Sendung ist. Dass diese Ankündigung mehr ist als eine Floskel, hat das Duo in den vergangenen Wochen des Öfteren bewiesen. Für die Sendung am Mittwoch, 24. November, 21.15 Uhr, kündigt ProSieben nun allerdings eine Aktion an, die man so tatsächlich kaum je für möglich gehalten hätte: In Unterföhring wird vier Stunden durchgeimpft!

"Zervakis & Opdenhövel. Live." unterstütze den Kampf gegen COVID-19, heißt es in einer ProSieben-Mitteilung vom Dienstagmorgen. Die Redaktion organisiere mithilfe der Malteser ein kurzfristiges Impfangebot. Laut Senderangaben wird von 19.00 bis 23.00 Uhr auf dem ProSiebenSat.1-Gelände in Unterföhring geboostert und erstgeimpft. Es "können sich Impfwillige ihre Erst- oder Booster-Impfung in zwei bereitgestellten Impfbussen verabreichen lassen", so ProSieben. Wer an einem der begrenzten Termine interessiert ist, könne sich auf http://impfticket.de dafür anmelden. Dort wird der Interessierte entsprechend forsch begrüßt: "Ihr krempelt die Ärmel hoch, wir stellen die Impfdosen bereit!"

Natürlich geht es hier nicht allein ums Impfen, sondern auch um eine Fernsehsendung mit entsprechendem Content. Die Kameras sind dabei. "Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel begleiten die Aktion in #ZOL, sprechen mit Wartenden, besuchen die Impf-Ärzte während der Sendung bei ihrer Arbeit und lassen sich live in ihrem ProSieben-Journal boostern", heißt es seitens des Senders, der noch wissen lässt, was die Voraussetzung für die Booster-Impfung ist: "Mindestabstand zur zweiten Impfung fünf Monate." Anmelden könne sich jeder ab zwölf Jahren, ist auf der Anmeldungsseite noch zu erfahren.