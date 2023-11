Zimmer mit Stall“: Fakten zur Komödien-Reihe mit Elena Uhlig und Friedrich von Thun

Seit 2018 erfreut sich die humorvolle ARD-Reihe "Zimmer mit Stall" großer Beliebtheit. Im Zentrum steht die aus der Stadt zugezogene Pensionswirtin Sophie (neu: Elena Uhlig statt Aglaia Szyszkowitz) und der störrische Stallbewohner Barthel (Friedrich von Thun). Beide liefern sich herrliche, verbale Gefechte um Lebensstile und ums "Rechthaben" liefern. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Serie.

Worum es bei „Zimmer mit Stall“ geht Im Mittelpunkt von „Zimmer mit Stall“ steht Sophie Böhmler, die ihr Leben in München satthat. Stattdessen plant sie, ihren Job als Flugbegleiterin aufzugeben und aufs Land zu ziehen. Mit dieser Entscheidung übergeht sie jedoch ihren Ehemann Philippe. Der wollte eigentlich mit ihr und der Tochter Leonie nach Paris gehen und dort das Restaurant seiner Eltern übernehmen. Der Interessenskonflikt sorgt dafür, dass Philippe und Leonie letztlich allein nach Paris ziehen. Sophie kauft ihrerseits einen Bauernhof im oberbayerischen Wiesenried. Allerdings hat der vorherige Besitzer des Hofs dem bisherigen Bewohner, Barthl Fuchsbichler, ein lebenslanges Nutzungsrecht des Stalls eingeräumt. Dies stört Sophie zunächst nicht, da sie davon ausgeht, dass im Stall ohnehin nur Tiere gehalten werden. Allerdings zieht Barthl selbst in den Stall und macht Sophie fortan das Leben schwer, um sie aus dem Haus zu vertreiben. Doch auch Sophie lässt sich nicht lumpen und setzt alles daran, Barthl loszuwerden. Denn sie plant, aus dem Bauernhof eine Pension zu machen. Immerhin kommt Leonie bald aus Paris zurück und leistet ihrer Mutter in Wiesenried Gesellschaft und Beistand.

Wer bei „Zimmer mit Stall“ mitspielt Als Hauptdarstellerin von „Zimmer mit Stall“ ist die Österreicherin Aglaia Szyszkowitz in der Rolle der Sophie Böhmler zu sehen. Die am Wiener Volkstheater ausgebildete Schauspielerin war schon in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen sowie Serien zu sehen. Unter anderem hat sie in „Billy Kuckuck“, einer weiteren ARD-Filmreihe, die Hauptrolle inne. Weil sich Szyszkowitz im Vorfeld der Dreharbeiten zu den 2023 ausgestrahlten Folgen von „Zimmer mit Stall“ einen Bandscheibenvorfall zuzog, wurde sie durch Elena Uhlig ersetzt. Diese spielt somit bis auf Weiteres die Sophie Böhmler. Auch Uhlig ist eine gute Bekannte in der deutschen Fernsehlandschaft. Unter anderem war sie von 2002 bis 2010 an der Seite von Henning Baum in der Serie „Mit Herz und Handschellen“ zu sehen.

Als Barthl Fuchsbichler wirkt Friedrich von Thun in „Zimmer mit Stall“ mit. Der Schauspieler mit adligem Blut übernahm 1964 seine ersten Rollen. Unter anderem spielte er 1970 in „Schulmädchen-Report: Was Eltern nicht für möglich halten“ und 1993 in „Schindlers Liste“ mit. Leonie Böhmler, die Tochter von Sophie Böhmler, wurde in der ersten Folge von „Zimmer mit Stall“ noch von Alina Abgarjan gespielt. Seit dem zweiten Film hat Carolin Garnier die Rolle inne. Weitere wiederkehrende Charaktere in „Zimmer mit Stall“ sind Ferdinand Huber (dargestellt von Philipp Sonntag) und Rosalie Steiner (verkörpert von Bettina Mittendorfer).