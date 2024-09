Zu brisant: RTL löscht "Sommerhaus der Stars"-Folgen!

Für viele Fans ist das jährliche "Sommerhaus der Stars" ein TV-Highlight. Die Promis zeigen meist eine ganz neue Seite von sich und die Dramen sorgen für Unterhaltung. Öfters kippte die Stimmung bereits im Haus und Streitigkeiten wurden zu Eskalationen. Doch es gibt eine Staffel, die der Sender am liebsten nie gedreht hätte. RTL hat alle Folgen gelöscht, sodass diese online auch nicht mehr verfügbar sind.

"Sommerhaus"-Staffel soll unter Verschluss bleiben

Was hat das "Sommerhaus der Stars" nicht alles für turbulente Geschichten hervorgebracht. Claudia Obert und ihr 37 Jahre jüngerer Freund Max Suhr sorgten bereits vorab für zahlreiche Schlagzeilen. In der Promi-WG testeten sie dann mit obszönen Stellungen, aber bekleidet, das Mobiliar aus. In den vergangenen acht Staffeln kam es vor allem zu heftigen Auseinandersetzungen unter den Promis und die Beziehung einiger Paare zerbrach.