"besseresser: Italienische Imitate": Kritik zum Lebensmitteltest von Sebastian Lege

Sebastian Lege entlarvt in "besseresser" vermeintlich italienische Lebensmittel als Marketingprodukte. Sind Aperol, Pesto und Co. wirklich authentisch?

"besseresser: Italienische Imitate" Dokutainment • 05.02.2025 • 19:25 Uhr

Wer auch zwischen den Urlauben zu Hause im schnöden Deutschland italienische Kulinarik genießen möchte, kann das natürlich durch den Gang zum "Italiener" oder in die Pizzeria um die Ecke tun. Längst aber kann man auch importierte Lebensmittel im Feinkostladen beziehen. Auch in deutschen Supermärkten gibt es eine Vielzahl vermeintlich italienischer Produkte. Nur: Wie viel echtes Italien steckt wirklich in ihnen? Dieser Frage geht Sebastian Lege in der neuen Ausgabe von "besseresser: Italienische Imitate" am frühen Mittwochabend auf den Grund. Lege ist Koch, Produktentwickler und Marketingexperte und hat als solcher schon unterschiedlichste "Tricks der Lebensmittelindustrie" aufgedeckt.

Wer erinnert sich nicht an die einst rauf und runter laufende TV-Werbung mit George-Clooney-Ex Elisabetta Canalis, in der sie versicherte, dass eine Tasse Kaffee mit Giacomo, Francesco und Paolo schon okay sei, wirklich perfekt aber sei "caffè" ausschließlich mit einer bestimmten knusprigen Waffelkugel mit Haselnussfüllung. Wie Sebastian Lege herausfindet, ist diese vermeintlich typische italienische Süßigkeit allerdings genauso wenig traditionell wie der hierzulande einst heiß geliebte ach so italienische Latte macchiato – in Wahrheit ist beides eine Kreation für den internationalen Markt.

Das bestätigt auch Leges Gast Graciela Cucchiara. Erst an Weihnachten zeigte die Kennerin der italienischen Kulinarik im Bayerischen Fernsehen Hobbykoch und Dokumentarfilmer Franz Xaver Gernstl, wie man echte Carbonara richtig zubereitet – Sahne ist ein absolutes No-Go!

Und von wegen hochwertige (italienische) Zutaten – da hat Sebastian Lege ebenfalls schlechte Nachrichten: Die Zutatenliste von Aperol, Pesto, TK-Lasagne und Haselnusskugeln aus dem Supermarkt erinnert manchmal eher an die von Weihnachtsmarkt-Glühwein: viel Zucker und etliche künstliche Zusatzstoffe. Wer es also authentisch und natürlich haben möchte, muss auch in der italienischen Küche selbst Hand anlegen, in ein authentisches Restaurant gehen – oder eben auf den nächsten Italien-Urlaub warten.

"besseresser: Italienische Imitate" – Mi. 05.02. – ZDF: 19.25 Uhr