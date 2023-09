"maischberger" kehrt nach Sommerpause mit Jubiläum zurück

König Fußball, genauer: das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich, verhinderte den Start am Dienstag, doch am Mittwoch, 13. September, kehrt um 22.50 Uhr auch "maischberger" wieder aus der Sommerpause zurück. Der Polit-Talk im Ersten läuft diese Woche also ausnahmsweise nur einmal, und für Sandra Maischberger ist es eine ganz besondere Sendung, ihre Talkshow feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum widmet sich die Gastgeberin gemeinsam mit ihren Gästen unter anderem dem "Kranken Mann Europas": In Deutschland bleibt die Inflation auf hohem Niveau, die Wirtschaft bricht ein und die Arbeitslosenzahlen steigen.