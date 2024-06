3-Flüsse-Route – Eine runde Sache

„Vater Rhein“ verdankt die Region Niederrhein ihren Namen. Doch sie hat noch andere Flüsse zu bieten. Die viertägige Themenroute macht auch die Schönheit von Lippe und Issel deutlich. Vom Sattel aus lässt sich die abwechslungsreiche Landschaft am besten erkunden. Nah am Wasser liegen sehenswerte Orte wie Hamminkeln, Raesfeld und Hünxe. Die Hansestadt Wesel lockt mit der Rheinpromenade und ihrem LVR-Niederrheinmuseum, welches noch bis zum 09. August mit seiner Sonderausstellung „Hanse steinreich – ein Zeitreise mit Modellen aus LEGO-Steinen“ nicht nur kleine Menschen zum Staunen bringt. In Raesfeld lohnt das Wasserschloss mit seinem historischen Tiergarten und dem Schloss-Café einen Besuch. In Hamminkeln ist die deutschlandweit berühmte Obstkelterei van Nahmen zu Hause – hier können Sie die köstlichen Tropfen direkt vom Erzeuger im eigenen Hofladen erwerben. Zu guter Letzt wartet Rees, die älteste Stadt am unteren Niederrhein, mit Ihrer schönen Rheinpromenade auf Sie.