Der Jakobsweg am Niederrhein

Erleben Sie auf dieser Wanderung ein besonders facettenreiches Teilstück des Jakobs-wegs Nummer 4. Am ersten Tag haben Sie gleich die Gelegenheit, Ruhe und Kraft im nahegelegenen Reichswald zu tanken. Begeben Sie sich auf Kneipp-Tour im Tiergarten Park in Kleve bevor Ihre Wanderung Sie am nächsten Tag durch viele kleine Ortschaften bis nach Kalkar führt. Lassen Sie auf Ihrer Wanderung den Alltag hinter sich und genießen Sie die idyllische Umgebung.

Auf Ihrem Weg zum Luftkurort Xanten wandern Sie entlang der Xantener Südsee. Legen Sie eine kurze Rast ein und entspannen ein wenig beim Blick auf den See. Kulturliebhaber sind begeistert vom nahegelegenen LVR-Archäologischen Park Xanten. Hier wird römische Geschichte lebendig. Seit 2021 ist der LVR-Archäologische Park Xanten Teil des UNESCO Welterbe Niedergermanischer Limes und eine der wenigen Orte, an denen man die Bodendenkmäler bereits bestaunen kann. Erholung pur erwartet Sie im örtlichen Kurpark mit Gradierwerk und Kneipp-Becken, wo Sie beim Wassertreten Ihren Beinen etwas Gutes tun können. In der ehemaligen Zoll- und Festungsstadt Rheinberg lassen Sie den letzten Abend Ihrer Wanderreise bei einem leckeren 3-Gang-Menü ausklingen bevor Sie am nächsten Tag Ihre Heimreise antreten.