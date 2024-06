Die Hanseroute am Niederrhein

Sie ist das berühmteste Handelsnetzwerk und eine legendäre Vereinigung von Kaufleuten und Städten: die Hanse. Viele verbunden mit ihr mittelalterliches und frühneuzeitliches Leben in Norddeutschland und Skandinavien. Denken an Städte wie Lübeck und Bremen. Doch auch am Niederrhein gehörten mehrere Städte zur Hanse oder pflegten zumindest enge Handelsbeziehungen mit dem Zusammenschluss. Im Rahmen einer fünftägigen Radrundreise kann man sich auf die Spuren dieser „goldenen Handelszeit“ begeben. So wird lokale und globale Geschichte lebendig. Drei Hansestädte stehen auf dem Programm: Wesel, Kalkar und Emmerich am Rhein. Dabei geht es mitunter sowohl historisch als auch hochmodern zu: Denn mittels Augmented Reality wird in verschiedenen Orten Wandmalerei zum Leben erweckt – ob Künstlerszene in Kalkar, Handelsgüter in Emmerich am Rhein oder typische Elemente Wesels.