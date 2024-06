Die Via Romana - Rad- und Wanderreisen zwischen Rhein und Maas

Eine sechstägige Radrundreise führt zum UNESCO-Welterbe Niedergermanischer Limes – und zu alten Städten in zwei Ländern.

Der Niederrhein hat eine bewegte Vergangenheit – in der die Römer eine ganz besondere Rolle spielen. Und wie es sich für eine Radfahr-Region gehört, finden auch Zeitreisen auf dem Sattel statt. Eine sechstägige Rundreise führt zum UNESCO-Welterbe Niedergermanischer Limes. Ein Highlight ist der Halt in der uralten Colonia Ulpia Traiana, heute bekannt als Xanten. Zwischen dieser Stadt und dem niederländischen Nimwegen liegt die ehemalige Heeresstraße der Legionäre. Nijmegen, die Römer nannten es Noviomagus, ist die älteste Stadt des Nachbarlands. Ein Tagesausflug nach Cuijk, wo vor einigen Jahren ein römerzeitlicher Münzschatz gefunden wurde, gehört ebenso zum Programm wie die Erkundung Kalkars mit seinem mittelalterlichen Stadtkern. Den Rahmen bildet die natürliche Schönheit des Landstrichs an Rhein und Waal.