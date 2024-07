Drei Tage auf „Tim Berresheims Bilderreise“

Der gefeierte zeitgenössische Künstler Tim Berresheim nimmt Sie auf einer Radroute voller virtueller Überraschungsmomente mit in seine Heimat, das Heinsberger Land. An 14 für ihn bedeutsamen Orten entlang des ca. 90 Kilometer langen Radrundkurses verschmelzen modernste Technologie und Umwelt zu faszinierenden Augmented Reality Kunstwerken, die mittels der eigens entwickelten, kostenfreien App erleb- und sogar begehbar werden.

„Die Idee an den Orten, an denen ich aufgewachsen bin, zeitgenössische Kunst mit Hochtechnologie zu verbinden, war für mich eine persönliche, emotionale Aufgabe. Es freut mich, dass ich die Augmented Reality Werke nun mit den Besucher*innen des Heinsberger Landes genauso teilen kann, wie meine Leidenschaft für das Radfahren“, erläutert Tim Berresheim den Grundgedanken zu seiner Bilderreise.

Erleben Sie bekannte und weniger bekannte Orte im Heinsberger Land aus einer ganz neuen Perspektive. Radeln Sie durch saftig grüne Wiesen und goldgelbe Felder, ein Stück am Rurufer entlang, neben idyllischen Seen, Burgen, Schlössern und Kulturdenkmälern. Nicht nur der Bergfried in Wassenberg, das Museum für Kunst und Regionalgeschichte in Heinsberg BEGAS HAUS, oder auch die Selfkantbahn als letzte mehrspurige Dampfkleinbahn in NRW laden zu einem Stopp sein.