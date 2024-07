Mit allen Sinnen genießen – unterwegs zwischen Maas & Rhein

Eine wunderbare Tour der Sinne – ideal, wenn Sie die einmalige Natur und Kultur zwischen Rhein und Maas auf dem Fahrrad erleben möchten. Sie durchfahren typisch niederrheinische Landschaften, durchzogen von vielen kleinen Flüssen, mit kräftig grünen Wiesen, dunklen Wäldern und schwarzen Mooren. Erholung pur erwartet Sie - und das schon am Anreisetag, wo Sie sich in der luxuriösen Wellnessanlage Ihres Hotels in Geldern entspannen können.

Von hier aus geht‘s am folgenden Tag vorbei an der Blumenstadt Straelen ins niederländische Venlo. Genießen Sie einen Bummel durch die lebhaften Gassen der Stadt mit Ihren vielen kleinen Cafés bevor Sie weiter entlang der Maas ins beschauliche Arcen fahren. Hier erwarten Sie die Schlossgärten Arcen, die sogenannten “Kasteeltuinen”, mit ihrer außergewöhnlich schönen Parkanlage. Besucher der Kasteeltuinen Arcen können klassische und modern gestaltete Gärten mit zahlreichen Bächen, Wasserfällen und Teichen bestaunen. Passieren Sie erneut die Grenze und fahren weiter bis zur Wallfahrtstadt Kevelaer. Umrahmt von Basilika, Kerzenkapelle und weiteren sakralen Gebäuden strahlt der Kapellenplatz eine wohltuende Ruhe aus und lädt zum Verweilen ein. Radeln Sie weiter bis Sie ihr Tagesziel Weeze erreichen. Hier lohnt sich ein Besuch des Tierparks in der Nähe des Hotels.

Am nächsten Tag verlassen Sie erneut den Niederrhein um durch den Nationalpark „De Maasduinen“ entlang der Maas bis nach Gennep zu fahren. Der pittoreske Ort bezaubert durch seine schöne Altstadt und den mittelalterlichen Ortskern im flämischen Baustil, unter anderem dem schmucken alten Rathaus. Am Nachmittag erreichen Sie dann die Schwanenstadt Kleve, wo einst Johann Moritz von Nassau-Siegen die herrlichen Barockgärten, die für die Gartenanlagen von Versailles und Sanssouci als Vorbild dienten, erschuf. Begeben Sie sich nun auf den Weg Richtung Rhein und überqueren die Golden Gate Bridge des Niederrheins bei Emmerich am Rhein. Flanieren Sie über die Rheinpromenade und radeln weiter bis zur ältesten Stadt am Niederrhein nach Rees. Von hier aus wechseln Sie erneut auf die andere Seite des mächtigen Stroms bevor Sie Ihr nächstes Domizil in Kalkar erreichen.

Am letzten Tag Ihrer Reise tauchen Sie in die Geschichte der Römer ein. Der LVR-Archäologische Park und das LVR-RömerMuseum nehmen Sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit und veranschaulichen Ihnen das Leben der Römer von vor 2.000 Jahren. Weiter durch die Sonsbecker Schweiz, vorbei an Wiesen und Wälder, erreichen Sie Ihren Ausgangsort Geldern.

Inklusive

5 x Übernachtung inkl. reichhaltigem Frühstück

1 x Eintritt LVR-Archäologischer Park Xanten/ LVR-RömerMuseum

Gepäcktransport von Hotel zu Hotel

1 x Kartenmaterial und Tourbeschreibung, GPX-Tracks Tour-Distanz

ca. 258 km

Tourverlauf

1. Tag | Anreise Geldern

2. Tag | Geldern – Venlo – Arcen/NL (ca. 65 km)

3. Tag | Arcen/NL – Kevelaer – Weeze (ca. 46 km)

4. Tag | Weeze – Gennep/NL – Kleve (ca. 58 km)

5. Tag | Kleve – Rees - Kalkar-Kehrum (ca. 50 km)

6. Tag | Kalkar-Kehrum – Xanten - Geldern und Abreise (ca. 47 km)

Unterbringung

Hotel See Park Janssen****s, Geldern

Hotel De Maasparel****, Arcen/NL

Hertefeldhof im Schloss Hertefeld, Weeze

elaya hotel kleve****, Kleve

Landhaus Beckmann****, Kalkar-Kehrum Reisezeit 2024

01.März bis 01. November

Anreise

Täglich möglich

Preis

Doppelzimmer pro Person ab € 589,00

Einzelzimmer pro Person ab € 789,00

Hinweise

Evtl. anfallende Kurtaxe, Bettensteuern und Parkgebühren sind nicht im Preis enthalten und müssen vor Ort beglichen werden. Alle Preise gelten vorbehaltlich der Verfügbarkeit zum Buchungszeitpunkt. Zusätzliche Übernachtung auf Anfrage möglich.

Kontaktdaten zum Angebot:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

2-LAND Reisen

Willy-Brandt-Ring 13

41747 Viersen

Telefon: +49 2162 - 8179-333

Diese und viele weitere Pauschalangebote rund ums Radfahren und Wandern finden Sie unter www.2-land-reisen.de.