Mit dem Rad entlang von Maas, Schwalm und Nette

Viel Wasser in herrlicher Landschaft – das bietet eine viertägige grenzüberschreitende Radrundreise.

Der Niederrhein hat viele schöne Landschaften. Einige von ihnen wurden bereits 1965 im Naturpark Schwalm-Nette zusammengefasst, der sich entlang der offenen deutsch-niederländischen Grenze auf einer Fläche von rund 430 Quadratkilometer erstreckt. Mit seinen Naturschönheiten, der abwechslungsreichen Landschaft und seiner Diversität an Tieren und Pflanzen ist der Naturpark zu Recht ein besonders beliebtes Ziel für Touristen. Und er lässt sich sehr gut per Rad erkunden, zum Beispiel im Rahmen dieser viertägigen Rundreise entlang von Maas, Schwalm und Nette. Auf dem Programm stehen außerdem das Elmpter Schwalmbruch mit dem angrenzenden Venekotensee sowie die Burggemeinde Brüggen mit ihrer historischen Burg und den kleinen, inhabergeführten Geschäften. Die alte Hansestadt Roermond beindruckt mit seiner historischen Innenstadt und der Bischofskathedrale St. Christophorus im Zentrum. Alternativ lädt das innenstadtnahe Outletcenter zum Shopping ein. Auch die Einkaufstadt Venlo lädt zum Bummeln durch kleine, verträume Gässchen ein. Die letzte Etappe führt Sie u. a. zum Niederrheinischen Freilichtmuseum nach Grefrath. Hier wird die Vergangenheit lebendig, und Sie erfahren, wie die Menschen am Niederrhein vor hundert Jahren lebten.