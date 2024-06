Niers-Radwanderweg – Immer mit dem Wind radeln

Die Niers ist ein 113 km langer Fluss in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden. Sie führt von Wanlo bei Mönchengladbach bis nach Gennep und mündet dort in die niederländische Maas. Die Niers wird geschätzt für ihre idyllische Landschaft, Freizeitaktivitäten wie Kanufahren und die herrlichen Radwege entlang des Ufers. Eine dreitägige grenzüberschreitende Radrundreise führt von der „Blumenstadt Straelen“ bis nach Gennep. Nicht fehlen dürfen Abstecher in die berühmte Wallfahrtsstadt Kevelaer und nach Goch, wo das Geburtshaus des Steyler Missionars Arnold Janssen steht. Dann geht es durch den Nationalpark „De Maasduinen“ mit seinem Reindersmeer, ein ehemaliger Baggersee. Lohnenswert ist ein Besuch der Schlossgärten in Arcen, einer der schönsten Blumen- und Pflanzenparks Europas.