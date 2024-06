Premiumwanderwege im Naturpark Maas-Schwalm-Nette entdecken

Am Niederrhein lassen sich wunderbare Wandertage verbringen. Dafür stehen auch zertifizierte Wanderwege zur Verfügung. So hat der Naturpark Schwalm-Nette besondere Routen eingerichtet. Diese sind vom Deutschen Wanderinstitut e. V. zertifiziert – und unterliegen strengen Qualitätskriterien. Insgesamt stehen im Naturpark Schwalm-Nette 25 solcher Routen zur Verfügung. Dazu gehören die teilweise grenzüberschreitenden Premium-Wanderwege sowie die etwas kürzeren Premium-Spazierwanderwege. Hinzu kommen besonders barrierearme Strecken. „Wasser.Blicke“ heißen ganz besondere Aussichtspunkte: An ihnen können zum Beispiel Wasservögel aus der Nähe beobachtet werden. Auch historische Baukunst ist zu bewundern, etwa die zahlreichen Wassermühlen oder Napoleons Nordkanal. An 25 Stellen wurden Bodenplatten eingerichtet, an denen man per QR-Code oder Telefon weitere spannende Informationen zur Umgebung abrufen kann.