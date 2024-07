Radeln nach Zahlen am Niederrhein

Der Niederrhein beiderseits der Grenze steckt voller Annehmlichkeiten und Überraschungen. Geprägt durch die typisch niederrheinische Landschaft mit Kopfweiden, Wäldern, Seen und Mooren, in zentraler Lage zwischen den Ballungsräumen im Ruhrgebiet, der Rheinschiene und den angrenzenden Niederlanden gelegen, erwartet Sie ein Radfahrparadies mit über 2000 km Radwegenetz. Erleben Sie bei dieser Reise nicht nur die wunderschöne Natur und die Weite der Landschaft, sondern auch kulturelle Highlights, wie beispielsweise den LVR-Archäologischen Park mit RömerMuseum in Xanten, das Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau mit dem bekannten Beuys-Archiv und das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath.