Wandern auf dem Hohe Mark Steig.

Der Tanz der Libellen gehört zu den bezauberndsten Natureindrücken hierzulande. Die filigranen Flugkünstler sind in der Moorlandschaft „Das Große Veen“ besonders gut zu beobachten. Sie ist Teil des „Hohe Mark Steigs“, ausgezeichnet als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“. Er führt durch dichte Wälder, malerische Seenlandschaften und mystisch wirkende Moore. Für den Niederrhein bezeichnend sind diese Ausblicke: weite Landschaften, knorrige Kopfweiden, saftig grüne Rheinwiesen und Auenlandschaften wie aus dem Bilderbuch. Zu der dreitägigen Sternwanderung rund um Wesel gehört das Naturschutzgebiet „Schwarzes Wasser“. Der märchenhafte Name geht auf die ganzjährige, dunkle Verfärbung des Moorwassers zurück. Am Kulturdenkmal „Die Bärenschleuse“, die seit dem 17. Jahrhundert die Wasserversorgung der Stadt regelt, endet die Etappe des Hohen Mark Steigs. Die letzten Kilometer zurück zum Hotel geht es auf den Spuren des heiligen Jakobus.