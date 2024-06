…darum ist es am Rhein so schön

Schon gewusst? Auch Deutschland hat eine Golden Gate Bridge. Zumindest wird die längste Hängebrücke hierzulande oft so genannt – wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Bauwerk in San Francisco. Zu bestaunen ist sie in Emmerich am Rhein, also dort, wo der Rhein in die Niederlande fließt. Und sie ist eines der Highlights einer dreitägigen grenzüberschreitende Sternradtour auf dem Rheinradweg. Weitere Stationen sind unter anderem das niederländische Naturschutzgebiet „De Düffel“, die Schwanenstadt Kleve und die Hansestadt Kalkar mit seinen Treppengiebelhäusern am Markt, der St. Nicolai-Kirche mit spätgotischer Ausstattung und der historischen Stadtwindmühle – eine der höchsten, funktionsfähigen Mühlen der Region.