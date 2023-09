  Aktiv und mit Genuss die Natur entdecken

Gehen Sie aktiv auf Entdeckungstour mit unseren Rad- und Wanderangeboten. Raus in die Natur, fernab vom Alltag die Seele baumeln lassen und dabei jeden Tag Neues aktiv entdecken. Und das Beste: Sie müssen sich um nichts kümmern. Die Hotels sind reserviert, das Gepäck wird transportiert, Karten- und Informationsmaterial liegen bereit und wenn Sie es bequemer möchten, buchen Sie bei den Radreisen einfach ein Tourenrad oder E-Bike dazu.

Ob für Einsteiger zum Ausprobieren oder Aktivsportler – bei uns findet jeder das richtige Angebot.

Mit dem Rad unterwegs – Natur, Genuss und Kultur Ob entlang der beliebten Flussradwege wie Elbe, Weser, Donau oder Mosel, rund um den Bodensee, an der Küste, in Österreich, den Niederlanden oder Italien – die einzigartige Natur, die kulinarischen Genüsse und die kulturellen Highlights jeder Region werden Sie in ihren Bann ziehen. Radeln Sie zum Beispiel rund um den Bodensee, immer flach am See entlang, die Alpen im Blick und den See an Ihrer Seite. Oder auf dem beliebten Donau-Radweg von Passau nach Wien, der Sie auch durch die malerische Wachau mit ihren Weinbergen, historischen Burgen und zauberhaften Dörfern führt.

Zu Fuß mit leichtem Gepäck Im eigenen Tempo unterwegs inmitten der Natur, durch beschauliche Ortschaften und großartige Landschaften. Dabei verkosten Sie, was die Region zu bieten hat. Ein nachhaltiges Erlebnis. Sie starten morgens mit einem leichten Tagesrucksack, denn ein Gepäcktransfer ist meist inklusive. Ob an der Ostsee oder im Elsass, dem Altmühltal oder auf dem Jakobsweg – für jeden findet sich das richtige Angebot. Entlang des Rheins von Rüdesheim nach Koblenz führt der Rheinsteig nicht nur durch Weinberge, vorbei an Weingütern, Burgen und Schlössern, sondern auch durch das UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“ mit immer wieder großartigen Ausblicken auf das Rheintal.

Und wer sich nicht zutraut, mehrere Tage hintereinander zu wandern, der kann bei einer Sternwanderung jeden Tag eine neue Etappe ausprobieren und kehrt abends in sein Hotel zurück.