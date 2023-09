Adrenalin Pur – das Europa-Park Erlebnis-Resort

Ein Tag im Europa-Park ist einfach spektakulär, aufregend, umwerfend, faszinierend. Nicht umsonst zählt der Park zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland mit über 5 Millionen Besuchern aus allen Ländern. Der Park steht nicht still, es wird immer weiterentwickelt und getüftelt und die nächste spektakuläre Achterbahn steht schon in den Startlöchern.

Wer träumt nicht von der Fahrt im blue fire Megacoaster? In 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h? Doch neben den spektakulären Achterbahnen gibt es noch viele andere Erlebnisse, die nicht zu unterschätzen sind: zum Beispiel „Darkrides“, wie die Piraten von Batavia, eine Bootstour durch die exotische Hafenstadt Batavia mit unvergesslichen Szenerien und Figuren, die einen verzaubern.

Neu im Europa-Park ist in diesem Jahr der Themenbereich Liechtenstein mit der „Liechtensteiner Ballonfahrt“. Für Familien gibt es ein neues familienfreundliches Filmabenteuer „Fina & die Yomis“. Es erwarten Sie neueste Kinotechnologie und interaktive Elemente. Ein neues 360° Filmabenteuer „Nikola Tesla`s Beautiful Croatia“ begeistert mit einer Reise durch die traumhafte Szenerie von Kroatien, der Heimat des Erfinders Nikola Tesla. Und Actionfans dürfen sich freuen: 2024 wird es eine neue actiongeladene Achterbahn geben. „Voltron Nevera powered by Rimac“ heißt der neue Multi Launch Coaster, eine revolutionäre Achterbahn, die viele innovative Elemente kombiniert: Sie hat sieben Überschläge, vier Beschleunigungen, 2,2 Sekunden Schwerelosigkeit und den weltweit steilsten Startwinkel von 105°. Diese Achterbahn bietet ein einzigartiges und intensives Fahrvergnügen, das es nirgendwo sonst auf der Welt gibt.

Traumhaft schlafen und dann noch einen Tag im Park verbringen Ein Tag im Europa-Park ist definitiv zu wenig. Von daher empfiehlt es sich in einem der Themenhotels zu übernachten und dann noch einen Tag im Park zu verbringen. Die Themenhotels entführen Sie in eine eigene Welt. Lassen Sie sich verzaubern von einer Mittelalterlichen Burg, dem portugiesischen Kloster, oder dem pulsierenden Leben einer Piazza. Und das Beste: als Hotelgast können sie bereits vor allen anderen Besuchern in den Europa-Park und die Wasserwelt Rulantica und so die Attraktionen als Erste genießen.

Unser Hoteltipp: Im 4-Sterne Superior Erlebnishotel Colosseo erleben Sie das Flair Italiens. Erwachen Sie mit Blick auf den Kolosseumsbogen, der zum Wahrzeichen geworden ist. Entspannen Sie sich in einer stilvollen Atmosphäre und lassen Sie sich zum Beispiel im Pool- und Saunabereich verwöhnen. Profitieren Sie auch von den von Ameropa bereits zusammengestellten Paketen. Zum Beispiel: 1 Nacht inkl. Frühstück im Erlebnishotel Colosseo inklusive 2 Tagen Eintritt in den Europa-Park pro Person ab 207 € (im Standardzimmer mit 4 Personen)

Kennen Sie schon Rulantica? Die Wasserwelt Rulantica bietet das ganze Jahr über Spaß und Erholung für die Familie: Von rasanten Rutschen über kindgerechte Attraktionen bis hin zu ruhigen Oasen – hier findet jeder das Richtige für sich. Auch in der Wasserwelt steht die Zeit nicht still. Die neue Rennrutsche Vikingløp, ist die größte Speed-Rutsche Europas und lädt mit 8 Röhren zum Rennrutschen ein.

Unser Hoteltipp: Krønasår - The Museum-Hotel, ist thematisiert ein Naturkundemuseum und lädt zu Expeditionen ein. Es ist in unmittelbarer Nähe zur Wasserwelt Rulantica gelegen. 1 Nacht inklusive Frühstück im Hotel und 1 Tag Eintritt in die Wasserwelt Rulantica buchen Sie bei Ameropa ab 142 € pro Person (im Standardzimmer mit 4 Personen).

Schaurige Herbstzeit und magisches Winterwunderland Der Europa-Park ist nicht nur im Sommer ein beliebtes Reiseziel, sondern auch in der Herbst- und Winterzeit. Mit seinen zahlreichen Attraktionen, Shows und Events bietet er für jeden Geschmack etwas. Ob Sie sich im Halloween-Special gruseln wollen, die magische Weihnachtsstimmung genießen oder einfach nur die bunte Herbstlandschaft bewundern, im Europa-Park Erlebnis Resort erleben Sie ein besonderes Flair, das Sie so schnell nicht vergessen. Die HALLOWinter Öffnungszeit ist vom 6.11.-1.12. und den Winterzauber können Sie vom 2.12.-7.1. erleben.

Unser Tipp: Feiern Sie ein glamouröses Silvester im Europa-Park Erlebnis-Resort mit einem 5-Gang Galamenü am Silvesterabend (inkl. Getränkepaket) und 3x Eintritt in den Europa-Park sowie einen Besuch in der Wasserwelt Rulantica am 1.1..