Auf die Schiene, fertig, los – Reisen mit der Bahn

Entspannt mit der Bahn in den Kurzurlaub – ohne Stau und mit mehr Zeit für sich selbst. Eine Städtereise nach Berlin oder Hamburg? Kleine Perlen wie Heidelberg oder Koblenz? Eine kurze Auszeit in der Stadt ist Gold wert. Auch Urlaubsregionen wie Sylt oder Rügen sind schnell und unkompliziert mit der Bahn erreichbar.

Hotel + Bahn im Paket buchen und sparen Mit unseren attraktiven Hotel + Bahn Paket-Angeboten können Sie eine unvergessliche Städtereise in Deutschland erleben. Wir bieten eine große Auswahl an Hotels in Groß- und Kleinstädten zu günstigen Preisen. Die Bahnfahrt in der 2. Klasse sowie die Sitzplatzreservierung im Zug ist bereits inklusive.

Haben Sie ihr Ziel erreicht, können Sie Ihr Hotel bequem mit dem bereits inkludierten City-Ticket erreichen (in teilnehmenden Städten). Hiermit können Sie in etwa 130 Städten ohne zusätzliche Kosten die öffentlichen Verkehrsmittel (S- und U-Bahn, Straßenbahn, Bus sowie teilweise Fähren) nutzen. Das gilt sowohl für die Anreise zum Startbahnhof als auch für die Abreise vom Zielbahnhof. Für Familien gut zu wissen: Kinder bis 14 Jahre fahren kostenlos mit.

Sie möchten vor Ort noch mehr erleben und Ihre Städtereise mit dem gewissen Etwas upgraden? Wählen Sie aus unseren zahlreichen Zusatzleistungen wie Musicals, Museumsbesuchen oder Events.

Berlin entdecken und Geschichte erleben! Berlin ist immer eine Reise wert. Entdecken Sie die pulsierende Hauptstadt und erleben Sie die Vielfalt zwischen Spree und Havel - vom Bummel über den legendären Ku'damm über einen Abstecher in Berlin-Mitte bis nach Kreuzberg. Wie wäre es mit einem Ausflug zu den Meilensteinen der deutschen Geschichte oder einem entspannten Tag am Wannsee? Abends warten unzählige Theater, Events, Restaurants, Bars und Clubs der Hauptstadt auf Sie!

Und das Beste: Ameropa schenkt Ihnen zu Ihrer nächsten Berlinreise den Eintritt in das Cold War Museum im Wert von 16 € pro Person.

Das Cold War Museum in Berlin ist ein Ort, der die Besucher in eine Ära des Konflikts und der Spannung zurückführt. Das Museum, das sich der Darstellung und Dokumentation des Kalten Krieges widmet, zeigt anschaulich, modern und multimedial die Vergangenheit. Gültig ist die Aktion für alle Buchungen und Reisen bis 31.10.2023.

Bühne frei für magische Momente! Sehen Sie sich am Abend noch eine fulminante Show oder ein Musical in Berlin an. Besuchen sie den legendären Friedrichstadtpalast, wo Sie ab September die neue Show „Falling / in Love“ bewundern können. Freuen Sie sich auf eine grandiose Show mit über 100 Künstlern in einem Meer aus Farben und spektakulären Kostümen.

Mit „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ erleben Sie die größte Liebesgeschichte aller Zeiten live auf der Musicalbühne. Eine Lovestory, die schon mehr als vier Jahrhunderte überdauert, ohne ihren Reiz zu verlieren. Das liegt an den Zutaten, die jeder kennt: Liebe, Leidenschaft, Sehnsucht, Entbehrung und die Bereitschaft, für den anderen bis zum Äußersten zu gehen. Aufgeführt wird „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ im schönsten Theater Berlins, dem Theater des Westens an der Kantstraße, unweit vom Bahnhof Zoo.

Unser Hotel-Tipp in Berlin: Das stylische URBAN LOFT Hotel **** liegt zentral nahe dem Hauptbahnhof in Berlin und punktet mit einer schönen Dachterrasse und dem einzigartigen Blick über die Stadt.

Mit dem Fahrrad die Stadt erkunden Betrachten Sie die Stadt aus einer anderen Perspektive. Nehmen Sie sich ein Fahrrad und fahren Sie durch verschiedene Stadtteile mit vielseitigen und interessanten Orten: Vorbei am Reichstag, dem Brandenburger Tor, Fernsehturm, Alexanderplatz und vielem mehr. Besuchen Sie Parks und Grünflächen, wie den Tiergarten, den Mauerpark und das Tempelhofer Feld. Sie können flexibel anhalten und Fotos machen oder die Atmosphäre genießen.

Und das Beste: Das Fahrrad bekommen Sie zu jeder Hotel + Bahn Buchung für einen Tag gratis dazu. Der „Call a Bike“ Gutschein ist für einen beliebigen Tag und Ort für alle Reiseteilnehmer gültig und einlösbar. Call a Bike ist das bundesweite Bikesharing-Angebot der Deutschen Bahn. In 80 deutschen Städten und Kommunen können Sie mit über 13.000 Leihfahrrädern komfortabel und flexibel unterwegs sein. Eine schöne und umweltfreundliche Art, die frische Luft zu genießen, gleichzeitig etwas Bewegung zu bekommen und eine Stadt zu erkunden. Das Angebot ist limitiert und nur gültig für Reisen und Buchungen bis 31.10.2023.

First Class mit der Bahn - Das Deutschland-Ticket für 39 € Nur noch bis Ende August buchbar: Das Deutschland-Ticket First Class, mit dem Sie für nur 39 € pro Person und Strecke Ihr Reiseziel in ganz Deutschland erreichen können. Und das ganze unabhängig von den gefahrenen Kilometern. Genießen Sie die Annehmlichkeiten der 1.Klasse mit hohem Sitzkomfort und viel Beinfreiheit, persönlichem und individuellem Service am Platz mit Zeitungen, Getränken und Speisen. Buchbar ist das Angebot exklusiv bei Ameropa bis 31. August und einem Reisezeitraum bis 6. Dezember 2023.