Entschleunigt zu neuen Zielen – Bahn-Erlebnisreisen weltweit

Reisen Sie in Linien- und Sonderzügen zu vielen neuen Reisezielen auf allen fünf Kontinenten. Ob in einem der schnellsten Züge der Welt, dem Shinkansen Superexpress, durch Japan oder im Traumzug The Ghan durch Australien, ob die Karibikinsel Kuba hautnah auf Schienen erkunden oder die Königstädte Marokkos per Bahn entdecken - die Vielfalt an Reiseerlebnissen lässt keine Wünsche offen.

Trendreiseziel Skandinavien 2024 schlägt die Stunde für Skandinavien. Spektakuläre Fjord- und Schärenlandschaften, endlose Wälder, glitzernde Seen, hyggelige Städte sowie Fahrten auf einmaligen Panoramastrecken der Bergen-, Flåm- und Raumabahn machen den hohen Norden zum ganzjährigen Trendreiseziel. In den Wintermonaten führen vier neue Reisen nach Fjordnorwegen, die Inselwelt der Lofoten, zum Polarkreis mit dem Santa Claus Express ins finnische Rovaniemi samt Übernachtung im Glas-Iglu der Appuka Lodge sowie in einen der schönsten Nationalparks im Norden Schwedens, den Abisko Nationalpark. Alle Reisen bieten die Möglichkeit zur Beobachtung der faszinierenden Polarlichter am Nordhimmel. Ob geführte Reisen oder individuelle Entdeckungen - für jeden gibt es das passende Angebot. „Norwegen mit Bahn und Schiff“ ab/bis Kiel oder Oslo lässt sich besonders gut in der Zeit der Midsommarnächte im Juni erleben. Neuestens geht es auf den bekannten Göta-Kanal zwischen Stockholm und Göteborg mit der charmanten „MS Juno“ auf gemächliche Reise. Falls Sie nur ein paar Tage für eine Schnuppertour Zeit haben, führen Kurzreisen nach Malmö in Südschweden sowie nach Oslo und Bergen in Norwegen.

Natur pur – Kanada, Schottland und Irland entdecken Das Erlebnis spektakulärer, ursprünglicher Landschaften steht auch bei vielen weiteren unserer Reisen im Mittelpunkt. Quer durch Kanada geht es neu mit dem Canadian, dem bekannten Linienzug, von der pulsierenden Metropole Toronto inklusive Ausflug zu den Niagarafällen durch die wasserreiche Great Lakes Region, durch endlose Prärien in Manitoba und Saskatchewans bis in die beeindruckende Natur um den Jasper Nationalpark und Vancouver, die Perle am Pazifik.

Auf der Reise „Irland faszinierend wie im Kino“ gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den schönsten Drehorten bekannter Filme wie „Harry Potter und der Halbblutprinz“ oder „Paddington 2“.

Schottlands Highlands mit dem ebenfalls aus den Harry-Potter-Filmen bekannten Glenfinnan Viaduct des Hogwarts Express bereisen Sie auf 5- bis 13-tägigen Reisen. Neuestens lassen sich auch die Inseln Schottlands wie die „Isle of Skye“ und die „Isle of Mull“ per Kreuzfahrt mit der „MV Lord of the Glens“ mit maximal 50 Gästen erleben.

Zur hohen See und auf dem Fluss – Die schönsten Angebote Lassen Sie sich von unseren neuen Angeboten zur hohen See und auf den schönsten Flüssen überraschen. Entlang der berühmten Postschifflinie mit Halt in zahlreichen kleinen Häfen der norwegischen Küsten geht es mit der „MS Trollfjord“ von Hurtigruten. Island mit seinen markanten Gletschern, Wasserfällen und Geysiren können Sie auf einer 9-tägigen Schiffs-Expeditionsreise mit der SEAVENTURE umrunden.

Auf der Reise „USA – Von New York bis zum Mississippi“ geht es von den Ostküsten-Metropolen New York, Philadelphia und Washington in die Südstaaten. Höhepunkt ist die 7-tägige Flusskreuzfahrt auf dem Mississippi mit der American Queen, dem Nachbau eines Schaufelraddampfers aus dem 19. Jahrhundert.

Die schönsten Flüsse Deutschlands: Saar, Mosel, Rhein und Neckar bereisen Sie entspannt auf der „MS Thurgau Chopin“ und von Berlin bis zu den Ostseeinseln Usedom, Rügen und Hiddensee geht es mit der „MS Thurgau Saxonia“.

Von Passau bis Budapest erleben Sie die Höhepunkte der Donau mit der „MS SE-Manon“ und auf der „MS Classic Lady“ lassen sich Impressionen in den Masuren sammeln.