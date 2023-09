Entspannung für Körper und Seele - Auszeit im Wellness-Hotel

Entspannung für Körper und Seele: Genuss & Wellness Auszeiten Tauchen Sie ein in eine Welt der Entspannung und des Wohlgefühls einer Genuss- und/oder Wellness-Auszeit. In einer hektischen Welt, in der Stress und Anforderungen oft den Alltag dominieren, ist es von entscheidender Bedeutung, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Entfliehen Sie dem Alltagsstress und erleben Sie Momente der puren Entspannung und des Genusses, um gestärkt und erfrischt zurückzukehren.

Erneuern und Auftanken – Ihre Wellness-Auszeit Eine Wellness-Auszeit ist ein wunderbares Geschenk an Sie selbst: ob für ein paar Tage oder für eine längere Erholung. Ein Tapetenwechsel kann neue Energie schenken. Einfach mal die Seele baumeln lassen, sich selbst spüren und das Leben genießen. Das ist Wellness! Der Begriff Wellness ist nicht neu, sondern hat eine lange Geschichte. Schon vor 5.000 Jahren praktizierten die Menschen in verschiedenen Kulturen und Regionen Formen von Wellness. Die Inder erfanden die Ayurveda-Lehre, die auf die Harmonie von Körper und Geist abzielt. Auch die „Traditionelle Chinesische Medizin“ hat ihre Wurzeln in der Antike. Heute gibt es eine große Auswahl an Wellness-Angeboten, die auf jeden Geschmack und jedes Bedürfnis zugeschnitten sind.

Unser Wellness-Hotel-Tipp:Wir empfehlen das Schnupperwellnesspaket im Hotel Käppelehof in Lauterbach im Schwarzwald. Dieses beinhaltet 2 Übernachtungen im traumhaft gelegenen Wellnesshotel mit Dreiviertel-Pension, also einem hervorragenden Frühstück, Mittagssnack & Kuchen sowie einem leckeren Abendbuffet. Außerdem ist in dem Paket bereits eine ca. 20-minütige Rückenmassage enthalten. Das Hotel beeindruckt durch den 8.000 qm großen Wellnessbereich mit Panorama-Hallenbad und Außenbecken, verschiedenen Saunen und eigenem Kneippteich sowie großzügigen Relaxbereichen.

Genuss ist mehr als nur gutes Essen Eine Möglichkeit, Genuss zu erleben, ist eine thematische Reise. Ob Wein, Essen oder Kultur, es gibt viele Möglichkeiten, sich etwas Gutes zu tun und neue Erfahrungen zu sammeln. Eine Weinreise führt Sie in eine Region, die für ihren Weinbau bekannt ist. Sie können die verschiedenen Weinsorten probieren, mehr über die Herstellung und Geschichte erfahren und die schöne Landschaft genießen. Eine kulinarische Reise bietet Ihnen die Chance, regionale Köstlichkeiten oder exklusive Menüs in renommierten Restaurants zu kosten. Sie werden von der Vielfalt und Qualität der Speisen begeistert sein. Genuss ist also mehr als nur ein gutes Essen oder ein gutes Getränk. Er ist eine Einstellung zum Leben, die Sie mit allen Sinnen wahrnehmen können.

Unser Genuss-Tipp: Genießen Sie eine Auszeit in der Weinregion am Rhein mit dem Kulinarik-Paket Weinvergnügen, im Hotel Alte Bauernschänke in Rüdesheim. Das Paket beinhaltet 2 Übernachtungen im Hotel mit Frühstück, ein Abendessen im Hotelrestaurant und einen gefüllten Wanderrucksack für Ihre individuelle Genusswanderung im Rheingau. Außerdem inklusive: der Besuch der Vinothek Rheinwelt in Rüdesheim.

Die perfekte Kombination: Genuss & Wellness Genuss & Wellness lassen sich hervorragend kombinieren. Denn gutes Essen und kulinarische Highlights vervollständigen eine Wellnessauszeit und beeinflussen das Wohlbefinden positiv. Wir empfehlen Ihnen: Eine Auszeit im Papa Rhein Hotel. Es liegt direkt am Rheinufer und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Wasser und die Weinberge. Entspannen Sie in einem der modernen und gemütlichen Zimmer, die alle mit hochwertigen Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Oder Sie besuchen den Wellnessbereich, der eine Sauna, ein Dampfbad, einen Whirlpool und einen Außenpool umfasst. Genießen Sie auch die kulinarischen Köstlichkeiten im hoteleigenen Restaurant, das regionale und saisonale Spezialitäten serviert. Eine Auszeit im Papa Rhein Hotel ist mehr als nur eine Übernachtung, es ist ein Erlebnis für alle Sinne.