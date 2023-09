Genuss auf Schienen – Luxuszug-Reisen weltweit

Auf Bahn-Safari im Rovos-Rail durch das Südliche Afrika

Südafrika – ein Kontinent in einem Land. Abwechslungsreicher können die Landschaftsformen, die Sie erwarten, nicht sein. Vom Blyde River Canyon, einem der grünsten Canyons der Welt, über den wildreichen Krüger Nationalpark, bis zu den Stränden am Indischen Ozean und dem wohl schönsten Ende der Welt, dem Kap der Guten Hoffnung führen auf unterschiedlichen Routen die Reisen im luxuriösesten Zug Afrikas, dem Rovos Rail. Während der Fahrt in den zwanzig komfortablen Waggons des restaurierten Zuges werden Sie mit 24-Stunden Butler-Service, Spezialitäten der südafrikanischen und internationalen Küche - inklusiver aller Getränke - sowie geführten Ausflügen und Wildbeobachtungen verwöhnt. Der Lounge-Wagen am Ende des Zuges mit großen Panoramafenstern und offener Aussichtplattform ermöglicht Ihnen faszinierende Ausblicke auf großartige Landschaften. Auch die Naturschönheiten Namibias, die beindruckenden Viktoria Wasserfälle und die Afrika-Durchquerung von Tansania im Osten bis Angola im Westen lassen sich im Rovos Rail erleben.