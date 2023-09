Mit Ameropa auf Deutschland-Tour

Ob im Norden, Osten, Süden oder Westen Deutschlands - tauchen Sie ein in die Welt auf Schienen, und erleben Sie unterwegs vielfältige Destinationen. Von Großstädten und historischen Fachwerkstädtchen über Strände und Seen bis hin zu Halden, Weinbergen und Gebirgen – alles komfortabel und nachhaltig mit der Bahn erreichbar. Kommen Sie mit uns auf Deutschland-Tour!

Norden – Start: Hamburg – Ziel: Celle Von Hamburg aus lässt sich weitaus mehr als Sylt bequem erreichen, denn mehrmals täglich verkehrt der Hamburg-Strand-Express (Mai - November) zu den Ostseebädern der Lübecker Bucht. Während es von den Seebädern Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Sierksdorf etwa 20 Minuten Fußweg zum Bahnhof sind, liegt der Strand in Travemünde praktisch direkt hinter dem Bahnhof. Auf dem Weg von Lübeck nach Schwerin empfiehlt sich ein Zwischenstopp in Bad Kleinen - in direkter Nähe zum Schweriner See. Von hier erreichen Sie in circa anderthalb Bahnstunden die historische Salzstadt Lüneburg mit ihren verwinkelten Gassen und prächtigen Backsteinbauten. Einen Ausflug in die Lüneburger Heide sollten Sie sich nicht entgehen lassen, bevor Ihre Reise nach einer ca. 40-minütigen Bahnfahrt in der bezaubernden Fachwerkstadt Celle mit ihrem prächtigen Schloss Celle endet.

Osten – Start: Dresden – Ziel: Berlin Sie können sich nicht zwischen Städtetrip und Aktivurlaub entscheiden? Diese Route bietet Ihnen eine abwechslungsreiche Kombination. Sie startet mit einem Städtetrip in Dresden mit seiner Frauenkirche und Semperoper. Tipp: Gerade mal 15 Minuten mit dem RE 50 entfernt liegt Radebeul und lädt zu einem Glas Wein ein, bevor Sie sich zu einem Ausflug zu den besonderen Felsformationen des Elbsandsteingebirges aufmachen. Weiter geht es nach Lübbenau (circa 2-3 Stunden). Hier im Spreewald gibt es weitaus mehr als leckere Gewürzgurken! Durch die große Spannweite an Outdoor-Aktivitäten ist für jeden Fitnessgrad etwas dabei, zum Beispiel eine Radtour über den Gurkenradweg. Nächster Halt: Berlin. Innerhalb einer Stunde mit der Bahn befinden Sie sich in der Hauptstadt und können weltbekannte Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor und die Berliner Mauer besuchen, in die lebendige Kunst- und Kulturszene eintauchen oder die grünen Oasen der Stadt, wie den Tiergarten, den Berliner Zoo und den Mauerpark, erkunden.

Unser Hotelangebot in Berlin und Dresden.

Süden – Start: Heidelberg – Ziel: Freiburg Entlang der Badischen Weinstraße geht es von Heidelberg bis Freiburg. Nachdem Sie die beeindruckende Schönheit der Heidelberger Altstadt und die berühmte Schlossruine besichtigt haben, geht es in weniger als einer Stunde mit der Bahn nach Baden-Baden. Hier erwartet Sie eine einzigartig entspannte Atmosphäre durch die Kombination aus Thermalbädern, erstklassigen Wellness-Einrichtungen und die malerische Umgebung des Schwarzwaldes. Freiburg wartet mit zahlreichen Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten auf Sie und lässt sich innerhalb einer Dreiviertelstunde mit dem ICE erreichen. Durch ihr mildes Klima und 2000-jährige Rebentradition wird die südliche Weinregion als „deutsche Toskana“ bezeichnet. Tipp: Erkunden Sie die idyllischen Weinorte entlang des "Markgräfler Wiiwegli" und probieren Sie typisch badische Köstlichkeiten wie Bubespitzle.

Ameropa-Hoteltipp in Freiburg: das 4-Sterne IntercityHotel Freiburg ist direkt am Hauptbahnhof gelegen und der ideale Startpunkt für Stadterkundungen.

Westen – Start: Duisburg – Ziel: Dortmund Graue Orte mit Nichts als Industriekultur? Falsch gedacht, denn bei einem Trip durch den Ruhrpott, der ganz nebenbei erwähnt zu den grünsten Regionen Europas gehört, erwartet Sie weitaus mehr, zum Beispiel die liebevoll als „Ruhrpott Mountains“ bezeichneten Halden. Bei einem Start in Duisburg können Sie neben der imposanten „Tiger & Turtle“ Halde auch den Landschaftspark Duisburg-Nord (LaPaDu) erkunden, in dem ein stillgelegtes Hüttenwerk in eine einzigartige Parklandschaft umgewandelt wurde. Von hier geht es dann innerhalb von 15 Minuten mit dem Regionalzug nach Essen, wo auf keinen Fall ein Abstecher zur Zeche Zollverein (freier Eintritt) fehlen sollte. Weiter geht’s in rund 20 Minuten mit dem Regionalzug nach Dortmund. Bei gutem Wetter bieten sich der Westfalenpark oder der Phoenix See für einen Abstecher an, bei schlechtem Wetter Museen wie das Fußballmuseum.

Unser Hotel-Tipp in Dortmund: das 4-Sterne Hotel NH Dortmund ist komfortabel und zentral gelegen.