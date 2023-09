Umweltbewusst unterwegs – nachhaltig reisen

Nachhaltigkeit beim Reisen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Als Bahnspezialist setzt Ameropa vor allem auf die umweltfreundliche Bahnanreise. Im Portfolio finden sich außerdem zahlreiche nachhaltige Unterkünfte in Städten und Urlaubsregionen, spezielle nachhaltige Komplettpakete sowie Rad- und Wanderreisen.

Bequem und nachhaltig: Mit der Bahn in den Urlaub Eine nachhaltige Reise beginnt mit der Wahl des Verkehrsmittels. Die Bahn ist oftmals eine umweltfreundliche Alternative zum Flugzeug oder Auto, die weniger CO2 ausstößt und die Landschaft schont. Mit den Zügen des DB-Fernverkehrs reisen Sie innerhalb von Deutschland ausschließlich mit Ökostrom. Die Bahn bietet Ihnen Komfort, eine gute Anbindung und eine angenehme Reiseatmosphäre, die Ihnen schon vom ersten Moment an Erholung ermöglicht.

Verantwortungsvoll reisen und nachhaltig übernachten Ameropa findet neue Wege, um den ökologischen Fußabdruck der Reisen zu minimieren und das Produktportfolio um weitere, nachhaltige Reisen zu ergänzen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Auszeichnung nachhaltiger Unterkünfte in Städten und Urlaubsregionen auf der Ameropa-Webseite. Eine Übersicht über die aktuell buchbaren nachhaltigen Hotels bei Ameropa finden Sie hier.

Reisen und Gutes tun: Mit jeder Reisebuchung einen Baum pflanzen Außerdem engagiert sich Ameropa mit dem Programm "Travel&Tree" aktiv für den Schutz und die Wiederaufforstung von natürlichen Lebensräumen. Zu jeder Reise, die Sie buchen, haben Sie die Möglichkeit über Travel&Tree einen Baum in verschiedenen Baumprojekten in Deutschland zu pfanzen, z.B. in Hessen, in der Oberpfalz oder im Schwarzwald.

Urlaubsreisen mit dem gewissen Extra In zahlreichen Urlaubsorten erhalten Sie während ihres Aufenthaltes kostenfrei die Gästekarte des Ortes, der Gemeinde oder Region dazu. Mit dieser können Sie Ihren Urlaub in vielen Regionen nachhaltig und günstig gestalten, denn Sie erhalten zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel die kostenlose Nutzung des ÖPNV, den vergünstigten Fahrradverleih, die Teilnahme an geführten Wanderungen und weitere ermäßigte, regionale Produkte. Schauen Sie sich die Angebote genau an und entdecken Sie die Schönheit der Natur ohne Stress und Umweltbelastung. Eine Gästekarte ist mehr als nur ein Ticket, sie ist Ihr Schlüssel zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis.

Nachhaltige Auszeit mit Mehrwert – Komplettpakete von Ameropa Ameropa bietet Ihnen komplette, nachhaltige Pakete sowohl in Städten als auch in Urlaubsregionen. Sie müssen sich auf der Reise um nichts kümmern. Die umweltfreundliche Bahnanreise ist inklusive, ebenso die Übernachtung in nachthaltigen Hotels und ein gepflanzter Baum pro Person. Zudem beinhalten einige Pakete noch zusätzliche Angebote wie kostenfreie Leihfahrräder.

Unser Tipp: das nachhaltige Paket „Sleep Green im Hochschwarzwald“ beinhaltet 1 Nacht in wunderschönem Schwarzwaldort Titisee im stylischen, nachhaltig zertifizierten Hotel coucou***. Die Bahnanreise und ein gepflanzter Travel & Tree-Baum pro Person ist inklusive. Außerdem inklusive: KONUS-Gästekarte für freie Fahrt mit dem öffentlichen Nahverehr im Schwarzwald. Bleiben Sie 2 Nächte und erhalten Sie zusätzlich die Hochschwarzwald-Card, mit der Sie viele weitere kostenfreie und ermäßigte Aktivitäten wie Eintritte und Ausflüge nutzen können.

Bahn-Wandern – nachhaltig zu Fuß und mit der Bahn Wie wäre es mit einer Kombination aus Wandern und Bahnfahren? Entdecken Sie Deutschland und Europa auf eine entspannte und umweltfreundliche Art und Weise, die Ihnen die Möglichkeit bietet, Land und Leute kennenzulernen. Ob alleine, zu zweit oder in der Gruppe – Bahn-Wandern ist ein Erlebnis für alle Sinne. Sie haben die Freiheit, Ihre Route individuell zu gestalten und je nach Lust und Laune zu wandern oder Zug zu fahren. Bahn-Wandern ist ideal für Menschen mit verschiedenen Ansprüchen und Vorlieben. Sie müssen sich nicht anstrengen, wenn Sie nicht wollen, und können jederzeit in die Bahn einsteigen.