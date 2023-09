Unvergessliche Erlebnisse in der Schweiz

Beeindruckende Alpenlandschaften, kristallklare Seen und malerische Dörfer – die Schweiz lockt mit Ihrer landschaftlichen Schönheit Besucher aus der ganzen Welt an und ist immer eine Reise wert!

Auf Schienen durch die Schweiz Nicht ohne Grund ist die Schweiz das Bahnland Nummer 1. Spektakuläre Aussichten auf atemberaubende Bergpanoramen und malerischer Täler sowie Landschaften, die nur mit dem Zug erreichbar sind, machen die Fahrt mit der Bahn zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Mit dem langsamsten Schnellzug der Welt durch die Berge Die wohl berühmteste Schweizer Gebirgsbahn ist der weltbekannte langsamste Schnellzug der Welt, der Glacier Express. Er fährt auf der Strecke von St. Moritz nach Zermatt über 290 Brücken, durch 91 Tunnel und vorbei an beeindruckenden Berglandschaften. Ein besonderes Erlebnis: Eine Winterfahrt mit dem Glacier Express. Sie verwandelt diese ohnehin spektakuläre Reise in ein wahres Wintermärchen, vorbei an Alpenpässen und durch tiefe Täler. Durch die Panoramafenster des Zuges können Sie die schneebedeckte Pracht der Alpen bestaunen.

Unser Tipp: Silvester im Glacier und Bernina Express 6-tägige Reise Interlaken – Chur vom 30.12.2023 bis 4.1.2024

Eine einzigartige Reise mit einem glamourösen Silvesterabend in Interlaken, einer spektakulären Fahrt im Glacier Express durch die winterliche Alpenlandschaft und einer Fahrt im Bernina Express auf der „schönsten Bahnstrecke der Welt“ bis nach Tirano.

Magie auf Schienen: Faszination Bernina Express Das Landwasserviadukt ist eines der bekanntesten Fotomotive auf der Fahrt mit dem Bernina Express, der von Chur über Sankt Moritz nach Tirano fährt. Die Züge überwinden auf der Fahrt einen Höhenunterschied von über 1.800 Metern und erreichen 2.253 Meter am Berninapass. Die Strecke ist UNESCO-Welterbe und bietet eine beeindruckende Kombination aus Natur und Ingenieurskunst. Auch auf dieser Strecke ist eine Fahrt in den Wintermonaten ein besonderes Highlight: die verschneiten Landschaften bestaunen Sie durch die Panoramafenster des Zuges - und in Tirano angekommen - erwartet Sie mediterranes, italienisches Flair.

Zwischen Interlaken und Montreux – der GoldenPass Express Eine andere, aber nicht weniger spektakuläre Route absolvieren Sie mit dem GoldenPass Express: Von Interlaken nach Montreux erleben Sie spektakuläre Blicke auf Schweizer Landschaften. Die neue Reiseklasse „Prestige“ verwöhnt Sie mit Luxus, Privatsphäre und kulinarischen Highlights. Das besondere des Zuges: Es muss auf der Reise von Montreux nach Interlaken nicht mehr in Zweisimmen umgestiegen werden, dank eines innovativen Spurwechselsystems. Eine technische Weltneuheit, welche die Reise mit dem GoldenPass Express noch komfortabler macht.

Aktiv durch die Schweiz Wer denkt nicht an Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Bergsteigen, wenn er an einen Urlaub in den Schweizer Alpen denkt? Die Wanderreisen von Ameropa sind gut durchgeplant und bieten hohen Komfort z. B. durch einen Gepäck-Service, der Ihr Reisegepäck von Unterkunft zu Unterkunft bringt. Ihnen ist eine reine Wanderreise zu viel des Guten? Dann schauen Sie sich unbedingt unsere beliebten Bahn-Wanderreisen an. Diese eignen sich hervorragend für Menschen mit unterschiedlichem Fitness- oder Interessensstand, denn hier können Sie Teilstrecken auslassen oder abkürzen und stattdessen die Bahn nehmen. Auch mit dem Rad können Sie die Schönheit der Schweiz erkunden, zum Beispiel bei der 7-tägigen individuellen Radreise von Luzern nach Rorschach, bei der Sie mit Tagesetappen von ca. 35 - 80 km pro Tag vom Vierwaldstättersee an den Bodensee gelangen. Bei Bedarf kann die Strecke mit dem öffentlichen Verkehr abgekürzt werden.

Mehr Infos zu der Reise finden Sie unter www.ameropa.de