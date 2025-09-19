Home Advertorial Kurverwaltung Juist

Den Kopf frei pusten lassen

Windige Aussichten auf dem Winterwunderland Juist

19.09.2025, 06.29 Uhr
Kurverwaltung Juist
Kurverwaltung Juist  Fotoquelle: Anna Vollmer, Maike Grunwald, Saskia Behrmann
Im Wind tanzender Sand, mit Schaum gekrönte Wellen, naturbelassene Landschaft, blauer Himmel mit strahlender Sonne oder nordseegrauer, mystischer Himmel – Auf Juist strahlt der Himmel sogar bei bewölktem Wetter im schönsten Grau.

Wer auf der Suche nach Ruhe und Erholung und Gemütlichkeit ist, wird den Winter auf Juist lieben: Es ist dann beinahe menschenleer hier, der Strand gehört einem ganz alleine und das Watt reflektiert den Sonnenschein. Leise ist es dann hier. Der Wind pustet den Kopf frei und man kann einfach durchatmen!

Deine Tipps für den Winterurlaub an der Nordsee:

  • Spüre die Kraft der Natur bei einem windigen Strandspaziergang.
  • Begib‘ dich direkt an die Wasserkante, lausche den Wellen und atme die heilenden Aerosole der Nordsee ein.
  • Spüre die wohltuende Wärme in der Panorama-Sauna mit Aussicht auf den winterlichen Strand und das Meer.
  • Erlebe die Zeit für Gemütlichkeit, zum Beispiel in einem Teehaus mit einer echten ostfriesischen Teetied mit Ostfriesentee und Waffeln
  • Erfahre die Kraft, die der Ruhe der Insel innewohnt.
  • Entgehe dem Vorweihnachtstress und tanke Kraft auf der Nordseeinsel Juist!
  • Genieße den Luxus, Zeit für dich selbst zu haben.

