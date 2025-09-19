Den Kopf frei pusten lassen

Wer auf der Suche nach Ruhe und Erholung und Gemütlichkeit ist, wird den Winter auf Juist lieben: Es ist dann beinahe menschenleer hier, der Strand gehört einem ganz alleine und das Watt reflektiert den Sonnenschein. Leise ist es dann hier. Der Wind pustet den Kopf frei und man kann einfach durchatmen!