Der perfekte Familientag

Kind und Kegel dabei: Los geht’s an die Nordsee. Die Ferien stehen an und die Lust auf Urlaub ist groß. Mit der ganzen Familie fährt die Bahn fast direkt bis an die Fähre in Norddeich-Mole. Auf dem Schiff angekommen, bricht auch der Urlaub an. Noch eine kurze Fährfahrt und dann ist sie schon da, die Familienurlaubsinsel Juist.
Jeden Tag ist hier Spannendes zu erleben. Die Insel ist klein und autofrei, überschaubar. Kinder finden sich schon bald auch alleine zurecht. Hier lernen die Kleinen laufen, Fahrrad fahren und schwimmen. Urlaubsbekanntschaften werden zu lebenslangen Freundschaften. Familien genießen die „Quality Time“ als Familie – entspannt und erholsam. Und auch die Eltern können sich entspannen und die Zweisamkeit genießen.
So sieht der perfekte Familienurlaubstag auf Juist aus:
Fotos: Lars Wehrmann