Der perfekte Familientag

Freundschaft für immer mit der Familieninsel Juist

Der perfekte Familientag

19.09.2025, 06.46 Uhr
Kurverwaltung Juist
Kurverwaltung Juist  Fotoquelle: Lars Wehrmann
Kind und Kegel dabei: Los geht’s an die Nordsee. Die Ferien stehen an und die Lust auf Urlaub ist groß. Mit der ganzen Familie fährt die Bahn fast direkt bis an die Fähre in Norddeich-Mole. Auf dem Schiff angekommen, bricht auch der Urlaub an. Noch eine kurze Fährfahrt und dann ist sie schon da, die Familienurlaubsinsel Juist.

Jeden Tag ist hier Spannendes zu erleben. Die Insel ist klein und autofrei, überschaubar. Kinder finden sich schon bald auch alleine zurecht. Hier lernen die Kleinen laufen, Fahrrad fahren und schwimmen. Urlaubsbekanntschaften werden zu lebenslangen Freundschaften. Familien genießen die „Quality Time“ als Familie – entspannt und erholsam. Und auch die Eltern können sich entspannen und die Zweisamkeit genießen.

So sieht der perfekte Familienurlaubstag auf Juist aus:

  • 09:30 Uhr: Mit dem Fahrrad bei bestem Wetter los düsen, die Kinder auf dem Sitz hinter Mama und Papa, gut festgeschnallt und mit einem Fahrradhelm geschützt
  • 10:00 Uhr: Ab ins Nationalpark-Haus, um den kleinen Meeresbewohnern Hallo zu sagen und das Wattenmeer spielerisch zu erkunden
  • 11:30 Uhr: Los geht’s an den Strand, den Strandkorb als Anlaufstelle, die Kinder bauen Sandburgen, keschern und baden
  • 12:00 Uhr: Die Eltern genießen die Sonne im Gesicht, die Kinder immer in Sichtweite
  • 14:30 Uhr: Los geht’s zum Spielen mit den anderen Kindern am Strand
  • 15:00 Uhr: Eine kleine Auszeit und Stärkung mit Tee, Waffeln oder Eis
  • 15:30 Uhr: Ab geht’s ins Meerwasser-Schwimmbad mit glücklichen Kindern
  • 17:00 Uhr: Der letzte Stopp vorm Abendessen, der Schiffchenteich, wo sich die Kinder mit ihren Spielzeugbooten treffen

Fotos: Lars Wehrmann

