Der perfekte Familientag

Kind und Kegel dabei: Los geht’s an die Nordsee. Die Ferien stehen an und die Lust auf Urlaub ist groß. Mit der ganzen Familie fährt die Bahn fast direkt bis an die Fähre in Norddeich-Mole. Auf dem Schiff angekommen, bricht auch der Urlaub an. Noch eine kurze Fährfahrt und dann ist sie schon da, die Familienurlaubsinsel Juist.