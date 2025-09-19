Strandkörbe, Eis, Brandungsbaden

Morgens den perfekten Strandkorb aussuchen, erstmal direkt ins Meer rennen und pure Freiheit spüren. Den Geruch von Sonnencreme in der Nase, das Salzwasser auf der Haut, die Sonne im Gesicht: Das ist die Sommerinsel Juist.

Der Sommerurlaub beginnt mit der Fährfahrt von Norden-Norddeich nach Juist und schon da bleiben alle Sorgen und der lästige Alltagsstress auf dem Festland zurück. Von der Unterkunft ist es niemals weit zum Strand, denn Juist ist gerade mal 500 m breit und 17 km lang – mehr als genug Platz für lange Strandspaziergänge. Und das Beste? Der Strand ist quasi naturbelassen: Keine lästigen Buhnen prägen das Bild oder unterbrechen den Barfuß-Spaziergang.